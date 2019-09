Pesca sportiva, arrivano i mondiali di Surf Casting sul litorale pontino

Evento

Il litorale pontino al centro dello sport globale. Dal 12 al 19 ottobre 2019, le spiagge di Sabaudia, Latina e Terracina ospiteranno il Campionato del Mondo Under 16 (a edizione) e Under 21 (19° edizione) di Surf Casting, letteralmente il “lancio sull’onda”, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS). La Federazione Internazionale Pesca Sportiva in Mare (FIPS-M) ha scelto il territorio pontino, convinta dai risultati ottenuti nel recente passato dal Comitato FIPSAS di Latina, che ha già organizzato tre edizioni del Campionato Femminile di Surf Casting (2013, 2015 e 2016), una del Campionato Italiano Maschile (2016) e una del Campionato Italiano U.21 ed U.16 (2018). Lo scorso anno l’evento si è svolto in Portogallo, il prossimo anno in Irlanda.

Numeri

Saranno 15 le nazionali a contendersi il titolo per le due diverse categorie. Verranno assegnati sia i titoli di Nazione Campione del Mondo, che Atleta Campione del Mondo. Saranno attesi almeno 150 atleti e altrettanti componenti dello staff e accompagnatori. Nelle location Sabaudia, Terracina e Latina i campi gara saranno estesi su oltre due chilometri, da stabilire a ridosso dell’evento in base alle condizioni meteorologiche. La cerimonia di apertura alle 16 di domenica 13 ottobre in piazza del Comune, a Sabaudia.

Regolamento

Il surf casting è una modalità di pesca sportiva dalla spiaggia, con robuste canne capaci di lanciare il complesso terminale (esca e piombo) a distanze anche di 150 metri dalla riva. Al Mondiale le canne avranno una lunghezza massima di 5 metri, dotate di mulinello e lanceranno piombi del peso minimo di 50 grammi. Il terminale massimo è di tre ami, le esche sono solitamente vermi o sardine. Nei campi gara ogni nazionale disporrà di un proprio settore, con all’interno cinque atleti distanziati 20 metri l’uno dall’altro. Avranno a disposizione quattro ore per raccogliere un pescato da valutare sul momento in base a un’apposita tabella, con valori attribuiti secondo la lunghezza e la specie del pesce. Punto fermo del Surf Casting nelle manifestazioni Fipsas e Fips-M è il sistema del “Catch and release”, consistente nel rilascio immediato in mare del pescato, con l’obbiettivo di avere il minor impatto ambientale possibile.

Comitato

L’importante investitura ha reso necessaria la costituzione di un nucleo di addetti ai lavori legati alla stessa Fipsas e alle società operanti sul territorio, in grado di allestire ogni singolo dettaglio dell’evento: è nato così il “Comitato World Fishing Championship – Latina 2019”, presieduto da David Girardi, con Fabrizio Demin nel ruolo di vicepresidente, Orlando Del Vescovo come segretario e Adriano Libanori nelle vesti di coordinatore del direttivo. Così il presidente David Girardi: “Tengo a precisare che la Fipsas pone estrema attenzione alle problematiche inerenti la tutela e la pulizia dell’ambiente. A tal proposito, durante l’evento, promuoveremo degli incontri con le scolaresche per illustrare modalità e finalità della pesca sportiva. Per noi è motivo d’orgoglio aver ricevuto l’incarico di organizzare il Campionato del Mondo, pur consapevoli che si tratta di un grosso impegno di tempo e di risorse, umane ed economiche”.

Federazione

La Fipsas, nata nel 1942 con l’obbiettivo di promuovere la pesca sportiva dilettantistica, è stata riconosciuta “Associazione di protezione ambientale” ed è attualmente al quinto posto per numero di tesserati nel rating nazionale delle Federazioni riconosciute dal Coni. Non molti sanno che questa realtà risulta la più medagliata in assoluto a livello internazionale. Sta raccogliendo un numero sempre crescente di appassionati, soprattutto tra le nuove generazioni.