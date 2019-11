Boxe Night e Criterium, luci sul ring della Boxe Latina nel fine settimana

L’attesa

Si prepara un grande fine settimana al Palaboxe “Città di Latina”. Nel quartiere generale di via Aspromonte, la Boxe Latina 1956 sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per un sabato ed una domenica di manifestazioni in palestra e sul ring, che avranno come protagonisti in ordine cronologico Dilettanti e settore giovanile, leggasi Boxe Night e Criterium Regionale.

Programma che ricalca il consueto modo di procedere parallelo di pugilato agonistico e boxing school, senza ovviamente dimenticare il settore amatoriale.

Prima di entrare nello specifico, va evidenziato come il 23 (riunione) e il 24 (Criterium) novembre saranno le penultime tappe in vista del gran finale d’anno, in calendario sabato14 dicembre, quando sul ring saranno all’opera pugili dilettanti e professionisti.

Boxe Night

Ma andiamo per gradi. Sabato sera la Boxe Night, primo gong alle 20, sarà una sessione interregionale, visto che da match programm coinvolge oltre a società pontine, ciociare e romane, anche team dalla Campania (Irpinia Pro Ring).

Una dozzina gli incontri, di cui uno al femminile. Per la provincia pontina sul quadrato si alterneranno i tesserati della società di casa Boxe Latina che dà il benvenuto alla Fitlife di Latina, il Sabaudia Boxe Team, la New Body Evolution di Cisterna, la DBT di Latina, il Circolo Pugilistico Terracinese, l’Audax Cisterna Pisanti Team di Cisterna; per l’hinterland romano Gladiatore Boxe Academy, Ecole de Combat, Pugilistica Italiana e per la provincia di Frosinone la Pugilistica Venus. Match Schoolboys, Youth, Elite II ed Elite.

Per la società di casa sul ring Luigi Fé, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Schoolboys, Alessio Spinelli, Gianni Esposito e Loris Manolito Leone.

Criterium

Domenica 24 novembre nono (il decimo e ultimo il 30 novembre a PalaSantoro di Roma) Criterium Regionale e terzo organizzato dalla Boxe Latina. Alle 10 accoglienza dei giovani boxeur, bambine e bambini dai 5 ai 12 anni (categorie Cuccioli, Cangurini, Canguri, Allievi) da tutto il Lazio. A seguire sessione di attività ludico-motoria, con prove di velocità, coordinazione, tecnica quindi i 25 metri, percorsi H, ortogonali, funicella (corda), sacco e ring.