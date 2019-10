Pugilato. Due pontini ai Campionati Italiani Schoolboys a Montesilvano

E’ partita ieri pomeriggio la spedizione della Boxe Latina (unica in provincia) alla volta di Montesilvano, in provincia di Pescara, dove fino a domenica 27 ottobre si svolgeranno i Campionati Italiani Schoolboys (13-14 anni). Il tecnico Rocco Prezioso e i pugili Mattia Spinelli (52 kg) e Luigi Fè (59 kg) hanno raggiunto il complesso dell’ hotel Mediterraneo, dove saranno in 127 i boxeur che si contenderanno l'ambito titolo. Kermesse che sarà aperta da un convegno sulla lotta al Bullismo, venerdì 26 prima dell'inizio della sessione mattutina dei quarti. Meeting cui interverranno prestigiosi ospiti.

Questa mattina operazioni di visita medica, peso e sorteggio degli abbinamenti, tabellone e inizio combattimenti alle 11, con i quarti di finale. Le sessioni del pomeriggio inizieranno alle 15. Match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo. Semifinali in programma sabato 26 dalle 14.30, finali domenica 27 ottobre dalle 14.30. Categorie dai 38.5 ai 105 kg. Sia nella categoria 52 kg (Spinelli) che 59 kg (Fè), sono 8 (numero massimo consentito) gli atleti in lizza per titolo. Spinelli si presenta in qualità campione in carica, avendo vinto il titolo lo scorso anno a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, nella categoria dei 46 kg.

Prosegue nel frattempo l’attività di organizzazione di eventi in casa. Già definite altre due riunioni. Sul calendario bisogna cerchiare in rosso il 23 novembre e il 14 dicembre. Entrambe dalle ore 20, location Palaboxe "Città di Latina".