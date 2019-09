Canottaggio, Sabaudia ospiterà anche l’Europeo Junior 2022

La città di Sabaudia, dopo i mondiali di canottaggio, ospiterà anche l’Europeo Junior 2022 di canottaggio. La notizia è stata ufficializzata al termine dell’incontro delle federazioni europee che si è svolta nell’ultima giornata dei Mondiali Assoluti a Linz, in Austria. La città delle dune ha superato la cittadina russa Rostov sul Don aggiudicandosi l’assegnazione dell’importante regata portando in alto la bandiera nazionale insieme a Varese che, invece, ospiterà gli Europei Assoluti 2021.

Alla riunione con le federazioni europee ha partecipato per l’Italia la Federazione Italiana di Canottaggio (FIC) con il presidente Giuseppe Abbagnale, il vice presidente Luciano Magistri e i consiglieri Michelangelo Crispo e Pierpaolo Frattini. “Ho appreso la notizia della rilevante assegnazione con estrema soddisfazione - commenta l'assessore allo Sport Alessio Sartori - Una scelta che ci dà il segno di come la nostra amministrazione sia riuscita a ricollocare Sabaudia nel circuito dello sport ad alti livelli. Sarà un piacere vedere gareggiare le giovani promesse del canottaggio europeo nella città delle dune che ancora una volta dà riprova della sua naturale vocazione sportiva. Da assessore e da sportivo non posso che dire che siamo pronti e felici di affrontare questa nuova sfida”.

Commenti positivi anche da parte del sindaco Giada Gervasi: “Sabaudia dimostra sempre più di essere capitale dello sport - dichiara - L’assegnazione della gara europea del 2022 ci riempie di orgoglio e felicità per un territorio che ha tutte le capacità e le potenzialità per essere il palcoscenico di competizioni sportive così importanti e dal respiro internazionale. L’Europeo Junior 2022 va ad aggiungersi alla prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio di aprile 2020 confermando che il lavoro di squadra che stiamo svolgendo con tutti gli attori interessati è il giusto percorso per aprire nuove opportunità di sviluppo economico per l’intero territorio. Risultati importanti che è possibile raggiungere solo grazie alla condivisione e all’impegno profusi in sinergia tra l’Ente, la proprietà del bacino lacustre la famiglia Scalfati, l’Azienda Vallicola del Lago di Paola e le Forze Militari. Rappresenta, inoltre, insieme agli eccellenti risultati ottenuti dai nostri atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo in programma il prossimo anno un altro passo in avanti per riportare il nome di Sabaudia nell'olimpo del canottaggio".