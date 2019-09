Fiamme Oro di Sabaudia: cinque atleti si qualificano per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Dal 25 agosto al 1 settembre 2019 si sono disputati a Linz, in Austria, i campionati del Mondo Assoluti di canottaggio, ultima tappa per conquistare i primi pass Olimpici per Tokyo 2020.

Cinque atleti, del gruppo sportivo Fiamme Oro di Sabaudia, si sono qualificati per Tokyo 2020, con una medaglia d’oro nella specialità non olimpica e un argento in specialità facente parte del programma olimpico di Tokyo 2020. L’Assistente Goretti, nella finale del singolo pesi leggeri maschile, stravince la sua gara laureandosi Campione del Mondo Assoluto. L’agente Castaldo e l’agente scelto Di Costanzo, nel “quattro senza” già qualificati per Tokyo 2020, sono quarti all’arrivo. L’Agente Ruta nel doppio pesi leggeri, conquista una medaglia d’argento. L’agente scelto Cesarini, nel doppio pesi leggeri femminile, conquista il 7°posto assoluto che vale la qualificazione olimpica. L’Agente Kiri Tontodonati conquista la finale nel due senza senior femminile, si qualifica per Tokyo.