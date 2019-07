Sabaudia: Francesco Totti in fila per l’insalata di riso. E la foto diventa virale

E’ diventata virale la foto che immortala Francesco Totti in fila per comprare un'insalata di riso in un bar sulla spiaggia di Sabaudia. A scattarla la giornalista Maria Latella che l’ha pubblicata sul suo profilo Twitter.

Un gesto normalissimo, che diventa insolito se a farlo è uno dei campioni più amati, abituati come siamo ai vizi dei vip. "La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata" ha scritto la giornalista su Twitter. In tanti le hanno fatto eco. E in poco tempo la foto è diventata virale.

La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che e' anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia #carbonelli pic.twitter.com/10L4FfFWl9 — Maria Latella (@MariaLatella) 6 luglio 2019





Francesco Totti ormai volto abituale a Sabaudia, dove spesso si reca con la famiglia d’estate, la scorsa settimana era nella città delle Dune anche per partecipare alla seconda edizione del Gillette Padel Vip Cup, che lo ha visto scendere in campo insieme a tanti altri volti noti dello sport, del giornalismo e della televisione. Arrivato fino alla finalissima in coppia con l’altro ex giallorosso Vincent Candela sono stati sconfitti dalla coppia di giocatori amatoriali composta da Daniele Magini e Gianluca di Salvia.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!