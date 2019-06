Sabaudia, attesa per i Vip protagonisti della Gillette Padel 2019

Numerosi vip sono attesi a Sabaudia per il "Gillette Padel Vip Cup 2019", iniziativa organizzata quest'anno a sostegno dell'Ail - Associazione italiana per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma.

I vip protagonisti

Ecco i protagonisti che i giocatori amatoriali, oltre a Francesco Totti, potranno sfidare sul campo o vedere in tribuna il 5 e il 6 luglio: si tratta di Giovanni Malagò, Bobo Vieri, Roberto Mancini, Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora Daniele, Luca Marchegiani, Monica Bertini, Vincent Candelà, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, Jimmy Ghione, Igli Tare, Flaminia Bolzan, Ivan Zazzaroni e Pier Luigi Pardo. Il 5 luglio scenderanno in campo per la prima volta e affronteranno i padel lovers più bravi che hanno sbaragliato con tenacia i rivali dei tornei locali femminili e maschili organizzati in tutta Italia. Le sfide si giocheranno in doppio fino a tardo pomeriggio. Tutti i protagonisti proseguiranno poi la serata all’esclusivo beach party che si terrà al “Beach Club Lamante” dell’Oasi di Kufra di Sabaudia, dove un parterre di celebrities, giornalisti e ospiti di spicco si divertiranno con un dj set speciale: alla consolle ci sarà infatti Bobo Vieri. Testimonial per Gillette con la popolarissima campagna “Shave Like a Bomber”, Bobo animerà la serata nelle vesti di Bobo dj.

La raccolta fondi per Ail

Il torneo stellato di Sabaudia sosterrà la campagna di raccolta fondi Ail dedicata al Progetto di assistenza domiciliare ai pazienti ematologici Dona 1 km, affinché possano ricevere le cure necessarie senza doversi allontanare da casa e dall’affetto dei propri cari.

Da oggi la campagna è on-line su WISHRAISER donare per vincere: sulla piattaforma è stato messo in palio un week-end per assistere alla Gillette Padel Vip Cup; ogni utente, attraverso una donazione, potrà partecipare all’estrazione per vincere viaggio e soggiorno a Sabaudia, i vip pass all-inclusive per la finale del torneo, la possibilità di giocare con i propri idoli in campo e accedere a un party esclusivo.