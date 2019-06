A Sabaudia torna il “Gillette Padel Vip Cup”: da Totti a Vieri, ecco tutti gli ospiti

Sabaudia si prepara ad ospitare il "Gillette Padel Vip Cup 2019", quest’anno a sostegno di Ail - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Tanti i vip che sono attesi nella città delle Dune per partecipare alla manifestazione.

Dall’organizzazione svelano i primi nomi dei protagonisti che i giocatori amatoriali, oltre a Francesco Totti, potranno sfidare sul campo o vedere in tribuna il 5 e il 6 luglio: Giovanni Malagò, Bobo Vieri, Roberto Mancini, Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora Daniele, Luca Marchegiani, Monica Bertini, Vincent Candelà, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, Jimmy Ghione, Igli Tare, Flaminia Bolzan, Ivan Zazzaroni e Pier Luigi Pardo.

Il torneo stellato di Sabaudia sosterrà la campagna di raccolta fondi Ail dedicata al Progetto di Assistenza domiciliare ai pazienti ematologici DONA 1 KM, perché possano ricevere le cure necessarie senza doversi allontanare da casa e dall’affetto dei propri cari.

“Il 5 luglio i vip scenderanno in campo per la prima volta e affronteranno i padel lovers più bravi che hanno sbaragliato con tenacia i rivali dei tornei locali femminili e maschili organizzati in tutta Italia. Le sfide si giocheranno in doppio fino a tardo pomeriggio. Tutti i protagonisti proseguiranno poi la serata all’esclusivo beach party che si terrà al “Beach Club Lamante” dell’Oasi di Kufra di Sabaudia, dove un parterre di celebrities, giornalisti e ospiti di spicco si divertiranno con un DJ set molto speciale: alla consolle ci sarà infatti Bobo Vieri. Testimonial per Gillette con la popolarissima campagna “Shave Like a Bomber”, Bobo animerà la serata nelle vesti di Bobo Dj, per ricreare le suggestive atmosfere del mondo by night di Ibiza che ama tanto e regalare agli ospiti una serata indimenticabile”.

Tutti i giocatori amatoriali che hanno conquistato il loro posto a Sabaudia sono già in fibrillazione in vista del fatidico incontro con un parterre così vario di celebrities, tanta la curiosità soprattutto per la quota rosa che quest’anno porterà in campo la “bella” presenza di note firme del giornalismo italiano…e tante nuove emozioni, sebbene l’emozione più condivisa sarà quella di raggiungere tutti insieme il grande obiettivo di solidarietà a sostegno di AIL.

Un partner d’eccezione

Da sempre in prima fila a supporto dello sport e degli sportivi di ogni categoria, Gillette, dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno sarà main partner della Padel Vip Cup. “L’evento è volto ad avvicinare il grande pubblico ad una disciplina sportiva che, dopo aver raggiunto in breve tempo grande successo in diverse nazioni del mondo, si sta ora affermando e diffondendo rapidamente anche in Italia. Gillette conferma così l’appassionato sostegno ai valori legati allo sport come la dedizione, la precisione, la resilienza e la continua voglia di migliorarsi. Valori che il brand promuove per l’uomo di oggi nella vita di tutti i giorni, in ogni campo”. “La decisione di essere anche quest’anno main sponsor del Gillette Padel Vip Cup è una conferma del nostro impegno concreto nel supportare il mondo dello sport e chi lo pratica, che siano professionisti o amatori. Vogliamo offrire concretamente agli appassionati la possibilità di fare un salto ulteriore, che sia mettere in mostra le proprie capacità, oppure confrontarsi con i migliori atleti, per crescere ogni giorno” commenta Giuseppe La Pusata, Brand Manager Gillette Italia.