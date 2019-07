A Sabaudia il Gillette Padel Vip Cup: Totti e Candela sconfitti in finale. Ecco tutti i vincitori

Si è conclusa con le due finalissime la Gillette Padel Vip Cup 2019 che si è svolta a Sabaudia e che ha visto la supremazia dei giocatori amatoriali sui nomi noti dello sport e della televisione. A trionfare nel torneo maschile Daniele Magini di Tivoli e Gianluca di Salvia che hanno sconfitto la coppia formata da Francesco Totti e Vincent Candela, in quello femminile vincono Chiara Villa con Francesca De Ferrari contro Eleonora Daniele e Flaminia Bolzan.

Due giorni di emozioni

E sono stati due giorni di emozioni quelli di venerdì 5 e sabato 6 luglio nella città delle Dune che ha visto arrivare sul campo gli appassionati di Padel da tutta Italia per sfidare i vip protagonisti della competizione per passione e per chiarity: Giovanni Malagò, Bobo Vieri, Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora Daniele, Luca Marchegiani, Monica Bertini, Vincent Candela, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, Jimmy Ghione, Flaminia Bolzan, Francesca Cantini, Ivan Zazzaroni e Pier Luigi Pardo. Celebrità del calcio, dello show business e del giornalismo, hanno partecipato al torneo creando grandi momenti di puro divertimento e spettacolo, per condividere con il pubblico e i giocatori amatoriali la missione di solidarietà a sostegno di Ail - Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.

La solidarietà

Il 5 luglio anche Rossella Brescia, Ambassador di Ail è intervenuta come madrina alla manifestazione insieme a Francesco Gesualdi, direttore dell’associazione, con un discorso sul valore etico dei progetti istituiti per aiutare concretamente i pazienti ematologici (Progetto di Assistenza domiciliare ai pazienti ematologici DONA 1 KM). La serata si è conclusa poi con un party sotto le stelle al Beach Club Lamante dell’Oasi di Kufra, dove i protagonisti del torneo e tanti ospiti di spicco si sono lasciati travolgere dalla musica di Bobo DJ alias Bobo Vieri ballando tutti insieme in spiaggia fino alle prime ore del mattino.

La sfida sui campi

Grande colpo di scena alla finale di sabato 6 luglio con la vittoria schiacciante dei giocatori amatoriali sui vip: oltre a vincere il torneo, la coppia Magini/Di Salvia ha sfidato in finalissima Francesco Totti e Vincent Candela con un esito inaspettato, la vittoria assoluta che li ha visti salire sul podio per la seconda volta. Per la quota rosa Chiara Villa con Francesca De Ferrari, appena 18enne, hanno lottato con tenacia fino all’ultima racchettata vincendo non solo il torneo ma anche la finalissima contro Eleonora Daniele e Flaminia Bolzan, vittoria che le ha decretate vincitrici assolute della categoria femminile.

Tra i momenti clou della serata finale, anche la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Sabaudia e l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, volto alla realizzazione di attività e iniziative di informazione, prevenzione e contrasto al disagio giovanile, al bullismo e al cyberbullismo.

Sabaudia capitale della solidarietà

La Gillette Padel Vip Cup ha decretato nuovamente Sabaudia capitale del Padel ma soprattutto di solidarietà: “la sua seconda edizione si è dimostrata un’iniziativa sportiva davvero unica - commentano gli organizzatori - che ha generato forte sinergia tra protagonisti e pubblico, la combinazione perfetta di divertimento, competizione e la condivisione di finalità più nobili. Una formula vincente che ogni anno saprà stupirci con le nuove edizioni della Gillette Padel Vip Cup. Il ringraziamento va alla Regione Lazio e all’Amministrazione comunale di Sabaudia che hanno creduto fortemente in questa seconda edizione: sei giorni davvero intensi che grazie alla volontà del Comune hanno consentito la realizzazione di una serie di attività mattiniere e pomeridiane dedicate a grandi e piccini. Perché il Padel, così come lo sport, è per tutti”.