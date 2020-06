Sabaudia regina del remo: nel 2023 ospiterà il Mondiale di Coastal Rowing e Beach Sprint

Sabaudia inarrestabile: nell'ultima settimana di settembre, la prima di ottobre (l'evento si disputerà in due weekend) del 2023 la città delle dune ospiterà il Mondiale di Coastal Rowing e Beach Sprint che sarà anche prova di qualificazione olimpica in vista dei Giochi di Parigi. Un altro importante riconoscimento per Sabaudia ed un altro grandissimo evento sportivo che la pone al centro del mondo remiero, dopo l'assegnazione da parte della Fisa della terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio del prossimo anno, gli Europei Junior del 2022 e quelli Senior del 2024.

“Ci sarà tanto da lavorare, ma noi siamo abituati e pronti a farlo nella maniera migliore – ha tenuto a precisare il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi –. Siamo felici e non potrebbe essere altrimenti, perché i nostri sforzi, quelli di una Amministrazione che sa perfettamente quello che vuole, sono stati ben ripagati. La sinergia con la Federazione Italiana Canottaggio si sta dimostrando vincente ma ci terrei a ringraziare non solo il presidente Abbagnale, ma anche Luigi Manzo, il Direttore Generale del nostro Comitato, nonché Coordinatore nazionale per conto della Fic di questa affascinante disciplina che sarà olimpica a partire dal 2024, che è stato l'artefice di questo ennesimo grande evento per Sabaudia.

Ora – ha concluso la Gervasi – dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare. Ci aspettano anni importanti e manifestazioni di spessore, ma se la Federazione Internazionale ha messo gli occhi, in Italia, anche su Sabaudia, un motivo ci sarà. Ci faremo trovare pronti, di questo potete starne certi”.

Felicità, ovviamente, anche in seno alla Federazione Italiana Canottaggio: “L'Italia sta lavorando bene e questa è la risposta. Una serie di grandi manifestazioni che sono il giusto premio a quello che questa Federazione sta facendo per la propaganda di uno sport meraviglioso. Sabaudia chiude un cerchio importante nel prossimo quadriennio ospitando questo Mondiale Coastal Rowing Beach Sprint. È stato un lavoro lungo e faticoso - ha spiegato il numero uno della Federazione - sviluppato attraverso relazioni con gli esponenti FISA e vari sopralluoghi, ma alla fine la linea adottata dalla Federazione e dal sindaco Gervasi è stata vincente. A lei vanno i miei complimenti, unitamente a quelli del Consiglio e di tutta l'Italia del canottaggio, per come ha saputo portare a termine la candidatura che vedrà, nel 2023, il mondo gareggiare sul lungomare pontino in una disciplina come il Beach Sprint che, con tutta probabilità, sarà inserita nel programma olimpico dei Giochi di Parigi 2024”.

Cos'è il Coastal Rowing

Il Coastal Rowing (canottaggio costiero) è la versione estrema del canottaggio che si svolge in mare o sui grandi laghi caratterizzati da vento e moto ondoso. Disciplina relativamente recente - di fatto avviata agli inizi degli anni 2000 - ma in rapida crescita e diffusione in tutto il mondo tanto da meritare l'esordio ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Remare sulle acque mosse significa che il canottaggio costiero è molto diverso da quello tradizionale che necessità di acqua piatta e percorsi protetti. Le difficoltà indotte dal remare in acque agitate ed in condizioni spesse estreme aggiungono una dimensione completamente nuova allo sport del canottaggio e ne fanno una disciplina molto spettacolare. Una buona conoscenza della tecnica base di voga è indispensabile ma poi occorre acquisire ed affinare una tecnica specifica rapportata alle mutevoli e difficili condizioni del campo di regata. Le specialità previste sono due: 1) la regata "long distance" che si sviluppa su un percorso di 6.000 mt (4.000mt le eliminatorie) delimitato da boe di percorso collocate in mare aperto e con partenza/arrivo indifferentemente dall'acqua o dalla spiaggia 2) la regata sprint che si svolge su un percorso slalom di 250mt di andata e ritorno con partenza e arrivo dalla spiaggia.

A Sabaudia saranno disputate le regate di entrambe le specialità, in due fine settimana successivi, ed assegnando due titoli mondiali diversi. Il Campionato del Mondo è l'evento di punta annuale di questa disciplina e richiama centinaia di vogatori da tutto il pianeta. Esistono sette classi di barche per uomini e donne: il singolo, il doppio, il quattro e il doppio misto. Le imbarcazioni sono appositamente progettate per le condizioni estreme nelle quali devono operare, inaffondabili e con doppio scavo autosvuotante; gioielli di tecnologia di cui uno massimi rappresentanti a livello mondiale è il cantiere italiano Filippi.