Palio dei Draghi Città di Sabaudia: la Gincana vince l’XI edizione

E' la Gincana a vincere l’XI edizione del Palio dei Draghi – Città di Sabaudia, confermandosi per il secondo anno consecutivo al primo posto tra le contrade nella tradizionale competizione che si svolge sul Lago di Paola.

A contendersi il titolo, domenica scorsa, a suon di pagaiate, le contrade La Maga Circe, La Tramontana e La Torre, nonostante lo spirito e la grinta non sono riuscite a strappare la Coppa Oro alla vincitrice del decennale piazzandosi rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. Una gara sentita e profondamente vissuta in cui spirito sportivo e amore per il territorio creano un amalgama unico tra sentimento di aggregazione e divertimento puro. Non sono infatti mancate i sorrisi e le urla di gioia per la rinnovata sfida tra draghi.

Entusiasmo e adrenalina gli ingredienti perfetti anche per le altre sfide tra i Comuni pontini e le associazioni locali, vinte rispettivamente dal Comune di San Felice Circeo e Lilt -Donne in Rosa, che hanno gareggiato contro: Comune di Sabaudia, A.S. Atletica Sabaudia, Avis San Felice Circeo, Ospiti del Parco, Telethon e Luketto sempre nel cuore. Speaker d’eccezione e valore aggiunto dell’edizione 2019 della competizione Giuseppe Antonucci, presidente comitato regionale Lazio Fic. Quest’anno la famiglia De Bellis ha donato il trofeo al Comune vincitore, ovvero quello di San Felice Circeo che ha sconfitto l’Ente di Sabaudia mentre l’Asd Circe ha voluto omaggiare la famiglia De Bellis.

Il Palio dei Draghi promosso dall’amministrazione comunale con il supporto della Regione nell’ambito del progetto “Il Festival dello Sport – Città di Sabaudia”, la collaborazione sportiva dell’Asd The Core – Canottaggio Sabaudia e la condivisione della Proprietà del Lago la famiglia Scalfati a cui vanno i ringraziamenti, conferma di essere un appuntamento importante per la città tutta e una tradizione che si rinnova anno dopo anno.