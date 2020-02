Cappa del mondo di canottaggio: la nazionale olimpica in raduno a Sabaudia

La Nazionale olimpica di canottaggio in raduno a Sabaudia sino al 21 febbraio presso l’impianto “Mariremo” della Marina Militare. Il gruppo azzurro sta lavorando tra palestra e lago con due-tre sedute giornaliere. Il tutto in vista dei primi impegni nazionali e internazionali con Sabaudia protagonista con il primo Meeting Nazionale Coop in programma il 21 e 22 marzo e, soprattutto, la prima prova di Coppa del Mondo in programma, sempre sul lago di Paola, dal 10 al 12 aprile.

Soddisfatto dell’andamento del raduno il direttore tecnico della Nazionale olimpica Franco Cattaneo: “Il raduno procede nel migliore dei modi – ha tenuto a precisare il dittì azzurro - Siamo pronti per questi primi appuntamenti con il meeting nazionale, che per la prima volta si trasferirà da Piediluco a Sabaudia e soprattutto con la prima prova di Coppa del Mondo che aspettiamo davvero con trepidazione perché sarà un evento che potrà rilanciare alla grande non solo Sabaudia, ma tutto il territorio. Per noi poi sarà un test importante nel cammino verso le Olimpiadi di Tokio. Magari non del tutto indicativo - ha aggiunto - ma sicuramente importante, anche se arriverà a tre mese e mezzo dai Giochi. Gareggiare a casa nostra, poi, sarà uno stimolo in più per far bene”.