Sezze, la struttura sportiva intitolata alla campionessa di karate Linda Grassucci

E' stata intitolata oggi, 28 febbraio, a Linda Grassucci la struttura sportiva di Sezze di via Roccagorga. "Oggi abbiamo riportato il nostro pensiero a un giorno triste, il giorno in cui Linda è stata chiamata a portare altrove il suo sorriso,la sua forza,il suo coraggio - ha scritto il Comune in un messaggio pubblicato su Facebook - ma lo abbiamo fatto con un gesto di memoria, di ricordo per una ragazza che a questo paese ha dato tanto, come donna,come madre e come sportiva. Pensiamo che, nell'intitolare il tensostatico a Linda Grassucci, si sia riconosciuta l'importanza del valore umano che la caratterizzava e il valore e importanza dello sport".

Linda Grassucci, campionessa di karate originaria di Sezze, era scomparsa lo scorso novembre dopo aver lottato contro una grave malattia. "Siamo sicuri - si legga ancora - che il suo insegnamento rimarrà vivo e sarà per molto tempo stella cometa di tanti giovani che si avvicinano e praticano il Karate e discipline simili. Questa struttura sportiva è la scelta migliore per ricordarla perchè è simbolo di sport, sacrificio, rispetto, condivisione, lealtà, passione. Lasciamo una missione a tutti i giovani che praticano lo sport. Crescete con i valori con cui è cresciuta lei e questo sarà un paese migliore".