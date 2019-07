Sezze, al via gli Internazionali Femminili di Tennis. La finalissima il 4 agosto

Ha preso il via la 34esima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis di Sezze. Sono state disputate ieri, 29 luglio, le prime gare; il lunedì che ha aperto ufficialmente la competizione sui campi dell’impianto in terra rossa di via Piagge Marine è stato contraddistinto dai match di qualificazione, che hanno mostrato tenniste agguerrite e pronte ad affrontare il main draw.

La storica manifestazione sportiva quest’anno ha compiuto il grande salto che la colloca tra gli eventi più importanti a livello nazionale oltre ad essere tra quelli più longevi nel panorama internazionale: il montepremi del torneo è infatti passato da 15 a 25 mila dollari. Oltre al singolo, il programma del torneo - organizzato dal Tennis Club Sezze, in collaborazione con il Comune di Sezze, il sostegno della Regione Lazio e sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis (FIT) e della ITF (International Tennis Federation), con il patrocinio del Coni - prevede anche la disputa del torneo di doppio: si gioca dalle ore 9,30 del mattino fino alle 19,00 con l’ingresso gratuito a tutte le partite, comprese semifinali e finali.

La finalissima del singolo è fissata per domenica 4 agosto, alle ore 16.

La prima giornata

Federica Sacco, Sofia Rocchetti, Giorgia Pinto, Aurora Zantedeschi, Oleksandra Oliynykova, Sara Gambogi, Beatrice Lombardo, Angelica Raggi, Martina Spigarelli e Nicole Fossa Huergo: sono loro le 12 tenniste che nella giornata di ieri hanno conquistato il pass per il secondo turno di qualificazione al tabellone principale della 34esima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis. Gare equilibrate ed alto livello tecnico hanno appassionato gli spettatori giunti in massa ad assistere ai primi scambi del torneo che si chiuderà domenica prossima. Le 12 tenniste saranno impegnate di nuovo questa mattina per ottenere i sei posti disponibili nel tabellone principale. Sempre nella mattinata di oggi, inoltre, prenderà il via il torneo di doppio, con le gare valide per gli ottavi di finale. Le ultime due gare di giornata, invece, saranno già del tabellone principale di singolo. Nei primi tre incontri di qualificazione Federica Sacco ha battuto Maria Zorova 6/3 6/3; Sofia Rocchetti ha superato Federica Arcidiacono 6/4 6/0 ed ha superato il turno anche Giorgia Pinto, che si è imposta su Vittoria Avvantaggiati con il punteggio di 6/4 6/1. Il secondo terzetto di qualificate parte da Aurora Zantedeschi che soffre la connazionale Virginia Ciccone nel primo set ma nel secondo mette il turbo e conquista il match con il punteggio di 6/4 6/0. Passano in scioltezza le altre due qualificate, la croata Oleksandra Oliynykova che si impone sull’italiana Ginevra Aprea e Sara Gambogi che batte la connazionale Benedetta Ortensi. Lo score è lo stesso per entrambi i match che si chiudono 6/0 6/1. 6/1 6/1 è invece il punteggio con cui Beatrice Lombardo ha guadagnato il passaggio del primo turno di qualificazioni contro la rivale Alessandra Mazzola. Vittoriosa anche Angelica Raggi che batte senza affanni Ludovica Di Sauro con il punteggio di 6/2 6/0. Passano al prossimo turno di qualificazioni e si giocheranno domani un posto nel tabellone principale anche Enola Chiesa e Corinna Dentoni che vincono a tavolino, mentre le ultime due qualificate di giornata sono Martina Spigarelli, che si impone 6/4 6/0 su Susanna Giovanardi, e Nicole Fossa Huergo che vince il match più equilibrato di giornata battendo Gioulia Carbonaro con il punteggio di 6/4 6/7 (4) 10/2 al match tie-break.