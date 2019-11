Sic Supermoto Day a Latina, slitta a marzo l'evento dedicato a Marco Simoncelli

Slitta a marzo l’ottava edizione del Sic Supermoto Day a Latina. “La stessa festa, tre mesi più in là” commentano gli organazzatori per l’ormai tradizionale appuntamento dedicato a Marco Limoncelli che in questa data trova un periodo più favorevole per quanto riguarda lo spettacolo e il clima ma anche per inaugurare la stagione nazionale e internazionale della Supermoto.

La data individuata è quella del 14 e 15 marzo e la pista rimarrà invariata quella del circuito Il Sagittario a Latina.

“Un valore aggiunto per il pubblico, che potrà assistere nel weekend ad un susseguirsi di confronti e spettacoli in pista tenendo sempre alto il nome di Marco Simoncelli, che titolerà la tradizionale manifestazione ideata da Federico Capogna per sostenere la fondazione onlus costituita dalla famiglia Simoncelli per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marco. Mantenendo vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli che SuperSic ha sempre affiancato alla carriera di pilota”.

"In questi anni da organizzatore del Sic Supermoto Day, ho sempre voluto essere trasparente con il pubblico, chi sostiene l'evento e la Fondazione Simoncelli, non ho mai dichiarato cose che poi non ho fatto, ma quest’anno, purtroppo, al contrario di quanto già annunciato ufficialmente, per motivi logistici ma anche concomitanze con la data scelta, mi vedo costretto a spostare la manifestazione - ha dichiarato l’organizzatore Federico Capogna -. Nonostante questo, la prima notizia buona è che abbiamo trovato un'altra data interessante per questa kermesse motociclistica, ed è il 14 e 15 marzo sempre a Latina, e sarà concomitante sul circuito pontino Sagittario con la Coppa FMI Supermoto Endurance, valida per il Trofeo SIC 58. Altre iniziative sono in considerazione. Vorrei ringraziare la FMI nella persona del Presidente Giovanni Copioli, il responsabile del Settore Supermoto FMI Attilio Pignotti e l’ufficio Fuoristrada della FMI. Mi scuso ancora per il rinvio di quest’anno, ma vedrete che torneremo più forti di prima, sempre col #58”.

“La Federazione Motociclistica Italiana ha sempre supportato il Sic Supermoto Day e continuerà a farlo con partecipata passione - ha detto Giovanni Copioli, presidente FMI -. Il fatto che questo evento benefico e dal profondo significato evocativo quest'anno subisca una variazione nel calendario, non cambia lo spirito e l'entusiasmo dei partecipanti che si ritrovano nel nome del mai dimenticato Marco Simoncelli. La prossima edizione del Sic Supermoto Day è infatti programmata per marzo 2020 e, nell'ottica del costante supporto alla specialità Supermoto, coinciderà anche con la Coppa FMI Supermoto Endurance della quale stiamo definendo i dettagli normativi. A nome di tutta la FMI non posso quindi che aderire pienamente alle iniziative degli organizzatori, ringraziarli per i loro sforzi e continuare stare vicino istituzionalmente e non solo, al Sic Supermoto Day che ha ormai un ruolo importante nel nostro calendario. Sono sicuro quindi che sarà un evento ancora più coinvolgente grazie ai piloti di altre discipline e che manifesta il vero spirito sportivo e solidale dei nostri campioni”.

“Il Sic Supermoto Day, nasce dalla grande passione di Federico Capogna, che ogni anno ricorda la scomparsa del grande campione di motociclismo Marco Simoncelli, aiutando la raccolta fondi per l’associazione benefica a lui dedicata. Mi è sempre piaciuto parteciparvi per lo spettacolo, con ospiti di ‘grido’, ma soprattutto per il clima emozionante e coinvolgente che si respira in ricordo del pilota, grazie alle interviste/testimonianze che si svolgono durante tutta la giornata - ha detto il responsabile tecnico della Supermoto FMI, Attilio Pignotti -. Vi aspettiamo tutti alla prima prova della Coppa FMI Supermoto Endurance a Latina, presso il circuito Sagittario”.