“Sport Estate”: migliaia di visitatori per la manifestazione al Lido di Latina

Sono state migliaia le persone che nel fine settimana hanno partecipato a “Sport Estate” la manifestazione targata Opes che si è svolta al lido di Latina. La kermesse, giunta all’ottava edizione, punta di diamante del comitato provinciale dell’ente di promozione sportiva, patrocinata quest’anno oltre che dal Comune di Latina, che ha inserito Sport Estate nella rassegna “Un mare di eventi”, dalla Regione Lazio e dall’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo, non è altro che un raduno di tutte le associazioni sportive della provincia di Latina targate Opes e non, che hanno messo in scena innumerevoli esibizioni con lo scopo di avvicinare al meraviglioso mondo dello sport quante più persone, soprattutto bambini e ragazzi, i quali assistendo agli spettacoli e provando direttamente tutte le discipline, hanno avuto la possibilità di entrare in prima persona nelle realtà sportive che il nostro territorio offre.

“Ancora un successo per Sport Estate, manifestazione che da sempre è strumento per la promozione dello sport, ma anche del turismo, oltre che una grande vetrina per tutte le associazioni aderenti che nei tre giorni si sono esibite ed hanno fatto attività gratuitamente. - commenta Davide Fioriello, vice presidente nazionale di Opes - Per noi questa è la nostra festa di fine anno, il nostro saggio finale, dove andiamo a ringraziare le nostre associazioni, gli atleti e i genitori per i sacrifici che fanno costantemente per garantire ai propri figli di fare sport. Quindi è veramente il caso di dire grazie a tutti! - conclude - Un grazie particolare però va alla mia squadra del Comitato Provinciale Opes, al presidente Daniele Valerio, al consigliere nazionale Alessandro Marfisi, ed a tutto il nostro personale e collaboratori perché come sempre a vincere è la squadra e mai il singolo”.

La giornata inaugurale

Nella giornata inaugurale di venerdì, sono approdati nell’arena di Sport Estate centinaia di bambini e ragazzi provenienti delle colonie di tre associazioni affiliate Opes: asd il Girasole, asd Atletica Latina 80 e La compagnia di pinco panco. Tutti meticolosamente seguiti e ben organizzati, i piccoli in spiaggia hanno avuto la possibilità di provare le più disparate attività iniziando dalle discipline acquatiche come la vela, il sup, il sub, il banana boat con le moto d’acqua ed hanno sperimentato, assistiti da istruttori altamente qualificati, il beach volley, il beach soccer ed i gonfiabili che hanno colorato l’area di piazzale dei Navigatori insieme al calcio balilla e il surf meccanico. Una manifestazione che ha racchiuso davvero molte attività da provare gratuitamente, partendo dai gonfiabili dell’Arrows academy, la zona fitness con il calisthenichs street workout e cross training a cura della Fit express con il pt. Luca Tempera, il surf meccanico, il jumping con le prove di paracadutismo, il calcio balilla a cura della asd Pontina calcio balilla, le prove di battuta baseball della Latina baseball e le dimostrazioni e prove di tennis della asd Play to tennis. Spostandoci sulla spiaggia tra il Boca chica e lo Space time hanno accolto i frequentatori del lungomare le dimostrazioni di vela a cura della Lega navale, le prove di subacquea della Iron sub, il banana boat e moto d’acqua di Capitan Vasco, le prove di apnea a cura dell’Astrea Latina, le prove ed i corsi di kitesurf della scuola Kitesurfing, il Sup e kitesurf della Latina sup academy e ancora, i campi allestiti dall’ Air sport village di beach volley, dove si sono svolti corsi e tornei, l’open day di beach rugby dedicato ai bambini e ragazzi, a cura dell’ asd Rugby club Latina ed infine il campo da beach soccer con mini porte aperto a tutti. Per quanto riguarda le esibizioni che si sono susseguite nei tre giorni di Sport Estate quelle di pattinaggio freestyle a cura del Palaroller, di ginnastica ritmica della VRG Latina, di ginnastica acrobatica a cura della Aeros Latina, di difesa personale e ju-jitsu della asd Shin ryu ju jitsu ed in chiusura della giornata l’emozionante sfilata dei giovani atleti provenienti da tutta Italia per la Coppa Italia giovanile a cura della Boxe Latina.

Sabato 22 giugno

Si dal mattino di sabato 22 giugno si sono radunati centinaia di atleti per la gara nazionale di calisthenichs street workout a cura di Luca Tempera della Fit express. Invece, a colorare il palco di Foce verde troviamo le esibizioni di balli di gruppo dell’asd Alma Latina, seguiti dalle esibizioni di danza della MB school di Barbara Milani, l’esibizione di strong by zumba e insany-t more flex and core della Befit di Raffaella Catania, le esibizioni della ginnastica di TKD club Latina e ancora altre esibizioni di taekwondo a cura questa volta del team Iandevaia. Sempre nella giornata di sabato il palco fitness spiaggia è stato animato dalle movimentate esibizioni di zumba e step a cura delle istruttrici della Fit express Erika e Serena, le esibizioni di hip-hop delle allieve di Non solo danza ed in chiusura le ragazze di Anissa Bertacchini con l’esibizione di danza.

Grande chiusura domenica

Nell’ultima giornata di domenica 23 giugno l’arena di Sport Estate è stata ancora ricca di esibizioni: partendo dal palco fitness spiaggia con le spumeggianti lezioni di di zumba e step sempre in compagnia delle istruttrici della Fit express Erika e Serena e le esibizioni di dei bambini 8/10 anni seguiti poi dai campioni senior internazionali di kick boxing a cura dell’asd Full contact Latina.

Nell’area spiaggia abbiamo assistito alla 1° edizione del torneo interregionale di Flag Football che ha visto giocarsi la vittoria tra Hunters Roma-United Roma-Bandits Caserta-Bufali Latina, la lezione di acqua gym a cura di Raffaella Catania della Befit e l’allenamento di Jeet kune do e Kali con il maestro Paolo Ruggiero della palestra Sinkronia. Spostandoci sul palco fitness della piazza di Foce Verde in apertura della giornata conclusiva troviamo le esibizioni di danza del Mondo di Lalla, le cheerleader della Arrows academy con il Cheerleading show, l’evento conclusivo che segna la chiusura dell’anno sportivo delle giovani allieva di Ilaria Cocco ed il gran finale con la lezione di zumba a cura del Palaroller che ha movimentato tutti gli spettatori del lungomare.

I commenti

“Dopo mesi di duro lavoro che ci hanno visto impegnati in numerosi iniziative, il risultato ottenuto da questa ottava edizione ci ha riempito il cuore di orgoglio - hanno detto il consigliere nazionale Opes Alessandro Marfisi e il presidente provinciale Opes Latina, Daniele Valerio -. Vogliamo ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato elencandole una ad una: iI Girasole, Atletica Latina 80, La compagnia di pinco panco, Befit, Arrows academy, Pontina calcio balilla, Latina sup academy, Air Sport Village School, Capitan Vasco Beach, Fit Express, Rugby Club Latina, MB Dance School, Shin Ryu Ju Jitsu, team Iadevaia, Full Kontackt, Buffalos Latina, Palaroller, Taekwondo Club Latina, Lega navale, Latina baseball, Play to tennis, Iron sub, Astrea Latina, Kitesurfing, Vrg Latina, Aeros Latina, Boxe Latina, Non solo danza, la scuola di danza di Anissa Bertacchini, Alma Latina, Sinkronia, Mondo di Lalla. Ed infine ringraziamo i nostri sponsor ufficiali la Pizzeria Basta Poco, le concessionarie Autoitalia Gruppo Eco Liri ed Autoeuropa, Bianchi Assicurazioni e gli Istituti scolastici Steve Jobs per il fondamentale apporto che offrono ad OPES Latina ed inoltre Acqua Claudia, i media partner Lazio Tv, Radio Luna e Latina Quotidiano. Grazie a tutti e arrivederci a Sport Estate 2020!”.

Opes Latina da appuntamento al prossimo anno con Sport Estate 2020, pronti a stupire i frequentatori del litorale pontino con l’evento che si riconferma il più atteso di sempre.

Gallery