Itf Beach Tennis World Championships, il mondiale della racchetta sulla spiaggia a Terracina

Terracina e le sue Rive di Traiano saranno la capitale mondiale del beach tennis dal 10 al 16 giugno, con gli Itf Beach Tennis World Championships (foto beachtennisterracina.it). Si vedranno gli atleti più forti al mondo in uno degli sport sulla spiaggia più diffusi, che godrà della splendida cornice di 10 km di litorale ai piedi del Tempio di Giove. Cerimonia di inaugurazione in programma martedì 11 giugno alle ore 20:00 presso piazzale Lido alla presenza degli atleti delle 24 nazioni iscritte al torneo con tutti i circa 1500 match ad ingresso gratuito.

Nel corso della presentazione ufficiale, Farivar Tanhai, manager dell’ITF (Internatonal Tennis Federation) ha parlato del “progetto mondiale”: “Stiamo testando diversi sistemi punteggio, sarà, quindi, un evento formale di ricerca ma anche un focus di promozione per questo sport con una visione globalizzata della città di Terracina grazie alla squadra di comunicazione della Coppa Davis che seguirà anche il mondiale di beach tennis, un salto di qualità organizzativo, del livello dei giudici di gara. ”.

Queste invece le parole di Andrea D’Onofrio, presidente dell’Asd Beach Tennis Terracina è entrato nei dettagli dell’organizzazione: “Abbiamo cercato di alzare livello e lavorare su un modello di gestione sostenibile mettendo insieme il tessuto imprenditoriale e istituzionale. Lo facciamo partendo dalle risorse che sul territorio ci sono già, mettendo a sistema iniziative che sono già state organizzate anche attraverso la Welcome Card che permetterà di usufruire di agevolazioni in numerose attività commerciali. In pochi mesi ci siamo buttati nell’ “avventura mondiale”, questo è il primo anno di un progetto biennale con un opzione del terzo anno che siamo sicuri il comune non si lascerà sfuggire Oltre al logo classico ci sarà un sound logo originale che identificherà il mondiale e nei giorni del torneo una ricerca con il laboratorio di neuro marketing della Iulm di Milano diretto dal professor Vincenzo Russo che registreranno le emozioni del pubblico che assisterà alle partite e vivrà il villaggio del mondiale”.

Giancarlo De Risi, co-direttore del torneo, si è soffermato su alcuni aspetti della competizione: “l’Itf porta a Terracina 9 categorie di gioco con la grande novità di aprire il mondiale dei pro agli appassionati che possono giocare accanto ai loro campioni. Sperimenteremo modalità di gioco diverse perchè crediamo che questo sport abbia un grande futuro ed è fondamentale renderlo più fruibile. Per chi conosce il beach sarà uno spettacolo, per chi non lo conosce rimarrà affascinato perché il gotha di questa disciplina saprà emozionare tutti, sarà una grande settimana di sport”.