Terracina, Mondiali di beach tennis: nel weekend le finali sulla spiaggia di Levante

Atteso fine settimana a Terracina dove sabato 15 e domenica 16 giugno si giocano le finali degli Itf Beach Tennis World Championships powered by Todis. Dopo un’intensa settimana di sfide sulla spiaggia di Levante per il mondiale di beach tennis, di 1500 match gratuiti a suon di racchette, di emozioni in campo e, soprattutto, di grande sport arriva il momento conclusivo con l’elezione dei nuovi atleti più forti del mondo dopo l’italiana Giulia Gasparri e lo spagnolo Antonio Miguel Ramos Viera.

Le finali

In programma il 15 giugno le finali per il III e IV posto del maschile, del misto e dei singolari femminili, domenica 16 giugno, invece, le gare per il III e IV posto femminile, il III e IV posto misto e la finale dei singolari maschili. Una competizione ancora tutta aperta che si giocherà nello spettacolare campo centrale dell’Arena Todis ad ingresso gratuito allestito sulla spiaggia di Levante.

La cerimonia

Domenica al termine della finale dei singolari maschili è prevista una grande cerimonia di premiazione che chiuderà i Mondiali di beach tennis alla presenza del sindaco di Terracina Nicola Procaccini, dell’assessore al turismo Barbara Cerilli e dei rappresentanti della Regione Lazio. Al centro campo anche la cantante Francesca Monte, cantautrice, compositrice, volto di X Factor nel 2014 che con la sua musica ha girato Emirati Arabi, Stati Uniti, Norvegia e Svizzera, per un grande pomeriggio non solo di sport.