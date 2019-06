Mondiali di Beach Tennis a Terracina: si ferma agli ottavi il sogno dei due atleti pontini

Entrano nel vivo gli Itf Tennis World Championships, i mondiali di beach tennis che fino al 16 giugno si gioca da mattina a sera inoltrata con partite gratuite nello spettacolare campo centrale e negli altri 16 campi secondari allestiti sulla spiaggia di Levante a Terracina.

Il punto sulla gara

Ieri sono stati giocati gli ottavi di finale del doppio PRO maschile e femminile, oggi grande attesa per i quarti di finale e semifinale doppio femminile PRO, ottavi e quarti di finale misto PRO, quarti singolari maschili. Si giocha dalle 9 alle 23 per la fase più spettacolare del torneo che vedrà sui campi da gioco gli attuali campioni del mondo come lo spagnolo Antonio Miguel Ramos Viera e Giulia Gasparri.

Si ferma agli ottavi il sogno dei due terracinesei

Si ferma purtroppo agli ottavi di finale il sogno in questi mondiali dei due atleti di Terracina Simone Perroni e Gianmarco Scarica. Partiti dalle qualifiche sono arrivati tra le 16 coppe più forti del mondo, nella categoria del doppio maschile. Nella partita di oggi alle 14 il sogno mondiale della coppia si è scontrato con Nicolas Gianotti (FRA) e Antonio Miguel Ramos Viera (ESP), i più forti del mondo in carica. Un'impresa che fino all'ultimo ha fatto sperare e tifare.

I commenti

“Fino ad ora pronostici più o meno rispettati su tutti i campi, or si entra nella fase calda della gara con i quarti di finale e semifinale della categoria PRO - ha detto Giancarlo De Risi, direttore di gara -. Si vedranno grandi battaglie in campo con partite spettacolari e i più grandi nomi del beach tennis. Mi piace sottolineare l'impresa dell'over 40 Alessio Chiodioni che avendo preso come compagno di gioco il 18enne Mattia Spoto è riuscito ad arrivare ai quarti di finale del doppio maschile PRO”.

“Siamo contenti e soddisfatti di questi primi giorni di mondiale qui a Terracina - ha detto Andrea D'Onofrio, presidente del comitato organizzativo -. Un'invasione di atleti e non nel villaggio allestito sulla spiaggia di levante. Un contesto naturale abbinato alla spettacolarità delle azioni che è in grado di coinvolgere non solo gli appassionati ma anche chi non conosce questo sport. Abbiamo assistito non a colpi di racchetta ma a colpi di spada, ci prepariamo allo spettacolo delle finali, anche queste ad ingresso gratuito”