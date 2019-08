Terracina: attesa per la “Notturna di Borgo Hermada”, una serata di sport e divertimento

Attesa a Terracina per la 25esima edizione della Notturna di Borgo Hermada, la corsa podistica organizzata dall’Atletica Hermada che compie un quarto di secolo e che si terrà sabato 3 agosto. Lo start alle 21 (ritrovo alle 19) da piazza XXIV Maggio, nel cuore del borgo alle porte di Terracina.

La piazza sarà il vero e proprio fulcro della manifestazione: non solo podismo ma anche molto divertimento con musica dal vivo, intrattenimento, giochi e altre sorprese, inoltre dopo il consueto ristoro finale per gli atleti ci sarà anche la possibilità per tutti di assaporare le bontà gastronomiche locali e si potrà bere vino e birra, gustare amatriciana e dissetarsi con il cocomero.

Con la Notturna di Borgo Hermada il 29esimo Grande Slam Uisp si appresta a vivere una tappa argento tra le più datate, suggestive e affascinanti del suo ricco calendario

“Festeggiare l’edizione numero 25 per noi è un grande onore, anche quest’anno il percorso sarà tutto cittadino e si snoderà sulle strade del Borgo in un circuito da ripetere quattro volte - spiega Albino Marostica, presidente dell’Atletica Hermada che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Terracina e il supporto delle realtà locali - sarà una vera e propria notturna con la partenza alle 21 e, per gli accompagnatori degli atleti, ci sarà la possibilità di vivere una serata in allegria grazie all’intrattenimento musicale e agli stand gastronomici come quello dedicato all’amatriciana party e la cena offerta a tutti i partecipanti: per noi sarà una sorta di Notte Bianca da vivere correndo”.

L’evento

Il percorso della “Notturna” di 8.5 km, interamente pianeggiante e cittadino, non sarà la classica corsa su strada ma un vero e proprio appuntamento con lo sport visto che, per l’occasione, il borgo sarà pacificamente invaso da sportivi e da appassionati degli eventi estivi adatti anche alle famiglie di chi corre: proprio per questo, rispettando i tempi dei cronometristi che stileranno le classifiche, le premiazioni saranno velocissime per dare la possibilità a tutti di godersi il piacere di una serata allegra e divertente. Riguardo la gara sono già circa 500 gli iscritti all’evento e gli organizzatori daranno la possibilità di poter fare l’iscrizione anche dalle 19 fino alle 20:30, quindi a mezz’ora dalla partenza che verrà dato con il consueto conto alla rovescia, marchio di fabbrica dell’altra grande manifestazione organizzata dall’Atletica Hermda che è la Pedagnalonga, grande evento che ha coinvolto oltre 6.000 appassionati a Borgo Hermada nei mesi scorsi.

Informazioni ed iscrizioni

Per informazioni si può cercare l’Atletica Hermada su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/atleticahermada oppure scrivendo una e-mail ad atleticahermada@gmail.com. L’iscrizione costa 10 euro e, in questa fase, è possibile solo il giorno della gara dalle 19 alle 20:30. La gara podistica è aperta a tutti i tesserati Fidal, enti di promozione sportiva o Runcard. Verranno premiati i primi tre assoluti/e e i primi cinque di ogni categoria maschile e femminile.