Notturna di Borgo Hermada: 25esima edizione di successo. Al via in 600 e piazza gremita

E’ stato un successo la 25esima edizione Notturna di Borgo Hermada: grande la partecipazione e tanto il divertimento per l’appuntamento che sabato 3 agosto ha richiamato circa duemila persone nel Borgo alle porte di Terracina, approfittando anche dell’intrattenimento musicale e dei tavoli all’aperto. Sono stati circa 600 gli iscritti che hanno scelto di prendere parte all’edizione celebrativa del Quarto di Secolo dell’evento concepito dall’Atletica Hermada.

Tra gli uomini il primo a tagliare il traguardo di piazza XXIV Maggio è stato Francesco Tescione (Podistica Aprilia) che ha fermato il rilevamento cronometrico sul tempo di 29’05” tallonato da Gabriele Granella (Monti della Tolfa) staccato di appena due secondi, piccolo distacco per Davide Di Folco (Polisportiva Ciociara Antonio Fava) che ha chiuso in 29’19”, con un distacco di 14” dal vincitore. In campo femminile primato per Maria Casciotti (Podistica Solidarietà) che ha completato gli 8,8 km del percorso con il tempo di 32’53”, facendo il vuoto dietro di lei con una gara in solitaria. Al secondo posto s’è piazzata Catia Addonisio (Nuova Atletica Cisterna) che ha chiuso in 34’35” mentre al terzo posto in 35’03” (foto di Emanuel Sanguigni per Atletica Hermada).

“Siamo molto soddisfatti per la risposta degli atleti che hanno creduto ancora una volta in un nostro evento, questo ci riempie di gioia anche perché abbiamo impiegato molte risorse e profuso molti sforzi per poter organizzare l’edizione celebrativa dei 25 anni della Notturna di Borgo Hermada - ha spiegato Albino Marostica, presidente dell’Atletica Hermada insieme ad Augusto Vitti, Giulia Marostica e tutti gli altri del gruppo di lavoro - Siamo felici anche che il Borgo abbia risposto in maniera positiva all’iniziativa affollando la piazza e le vie del centro, è stato anche un modo per creare movimento e colorare un po’ il centro. Ora inizieremo a concentrarci sulla Pedagnalonga di Borgo Hermada, in programma ad aprile del prossimo anno, sembra piuttosto lontano ma mancano appena otto mesi e c’è molto lavoro da fare”.

La classifica delle società è stata vinta dall'Atletica Sabaudia che ha preceduto il Centro Fitness Montello, la Nuova Atletica Cisterna, la Podistica Aprilia e la Podistica Pontinia.

Al termine della gara podistica la 25esima Notturna di Borgo Hermada ha coinvolto atleti e accompagnatori in una serata scandita da musica, vino, birra e l’atteso appuntamento con l’amatriciana party, a chiudere cocomero e melone per tutti in un clima di festa e divertimento.