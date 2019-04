Terracina, oltre 6.000 partecipanti alla Pedagnalonga di Borgo Hermada. Ecco le strade chiuse

La passeggiata della Pedagnalonga di Terracina è sold-out da ieri sera, quindi è stato confermato il numero di partecipanti dello scorso anno: 6mila. Lo stesso per le due corse podistiche da 21 e 10 chilometri che prevedono al via un migliaio di podisti che partiranno domani (domenica 28 aprile) da piazza IV Novembre a Borgo Hermada alle 9:45. La partenza della passeggiata è in programma alle 10 da piazza XXIV Maggio, sempre dal cuore del Borgo.

Al via della gara anche Franca Fiacconi, icona dell’atletica leggera e unica donna italiana ad aver vinto la maratona di New York. Alla passeggiata eno-gastronomica ci saranno invece i rappresentanti dal Friuli Venezia Giulia, della delegazione del comune di Duino Aurisina con cui esiste un gemellaggio storico.

Le strade chiuse

In occasione della Pedagnalonga gli organizzatori invitano i cittadini e i commercianti a collaborare per favorire il regolare svolgimento della manifestazione. Sul posto saranno operativi gli agenti delle forze dell’ordine e i volontari della Pedagnalonga. Le strade e le piazze nei pressi del centro abitato di Borgo Hermada che verranno interessate dalle chiusure (alcune totali mentre altre solo parziali, al passaggio degli atleti) sono le seguenti: via Cesare Battisti, piazza IV Novembre, piazza XXIV Maggio, via dei Bonificatori della palude pontina, via Bolognini, via Sani, via Teodorico. Per quanto riguarda le strade più esterne al centro abitato, nelle zone di campagna, verranno coinvolte: via Migliara 58, via Capo dei bufali, via Migliara 57, via Migliara 56, via Lungolinea, via Guardiola, via Macchiarella, via Seconda Macchia di Piano, via Circondariale e via Prima Macchia di Piano.

Parcheggi

Sono previste quattro maxi aree parcheggio, segnalate da cartelli: in via delle Lestre, in via dei Bonificatori della Palude Pontina, in via Nicolaj e in via Bolognini. Gli organizzatori invitano i partecipanti a rispettare le regole e non invadere le strade per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. I parcheggi non sono custoditi, e sono messi a disposizione gratuitamente. I nostri volontari sono identificabili, per ogni problematica riguardante le aree parcheggio queste vanno segnalate alle forze dell’ordine presenti sul posto o al personale Pedagnalonga.

