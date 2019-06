Terracina, successo per i mondiali di beach tennis: oltre 20mila presenze

Oltre 20.000 presenze in una settimana per gli Itf Beach Tennis World Championships powered by Todis di Terracina. Un successo per i mondiali di beach tennis che dal 10 al 16 giugno hanno puntato gli occhi di tutto il mondo dell’appassionante sport da spiaggia sull’intera città con 1500 partite gratuite giocate da atleti provenienti da 23 nazioni.

Un riscontro di pubblico, di appassionati di beach tennis e non, di sportivi, cittadini, standisti, volontari, associazioni, enti, imprese ed aziende impressionante che ha fatto registrare un entusiasmo e un numero di presenze in tribuna e nel village del mondiale come da grandi aspettative. Numeri e atmosfera da mondiale con una risposta evidente in termini di promozione del “marchio Terracina“ e anche in termini concreti sul tessuto economico e turistico della città.

"La prima edizione del mondiale giocato nella città pontina, secondo tutti i punti di vista, della Federazione Italiana Tennis degli sponsor e delle istituzioni, ha segnato un nuovo corso per il beach tennis. Sia per gli aspetti organizzativi che della comunicazione sono stati raggiunti nuovi standard che già nel corso del grande evento hanno iniziato a far parlare, tra gli addetti ai lavori e non, di un “modello Terracina”. Un ringraziamento sentito va a tutte le istituzioni, al Comune di Terracina e alla Regione Lazio nonché agli sponsor privati che hanno permesso la realizzazione del mondiale di beach tennis firmato Terracina", afferma Andrea D’Onofrio, Presidente dell’ASD Beach Tennis Terracina.

L’appuntamento è per il 2020 con gli Itf Beach Tennis World Championships powered by Todis a Terracina.