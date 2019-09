Pallavolo, prima amichevole per la Top Volley e vendita speciale degli abbonamenti

Prosegue la preparazione della Top Volley Latina in vista del via al campionato di Superlega previsto per domenica 20 ottobre quando gli uomini di coach Tubertini ospiteranno Perugia. Oggi, giovedì 12 settembre, la prima amichevole con la Gestioni & Soluzioni Sabaudia Pallavolo, formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie A3.

L’allenamento congiunto, aperto al pubblico e a ingresso libero, è in programma alle 18 nel palazzetto dello sport di Cisterna, lo stesso impianto che ospiterà le gare interne della Top Volley in Superlega.

La preparazione atletica della compagine pontina è ormai entrata nel vivo e Daniele Sottile e compagni, dopo una prima fase più analitica e di ricondizionamento, sono progressivamente arrivati a un livello più alto che porterà progressivamente il gruppo a essere pronto per il debutto casalingo contro il Perugia. Come tutti gli altri club della massima serie anche la Top Volley di coach Tubertini si sta allenando a ranghi ridotti in attesa dell’arrivo dei Nazionali. Sabato arriverà il centrale canadese Arthur Szwarc che potrà allenarsi per qualche settimana con i suoi nuovi compagni nell’attesa di ripartire per il Giappone quando con il Canada sarà impegnato dal 1° ottobre insieme all’Argentina di Ezequiel Palacios, l’altro giocatore della Top Volley impegnato nella Coppa del Mondo di pallavolo maschile.

Abbonamenti: vendita speciale

Oggi a Cisterna, in occasione dell’allenamento congiunto, ci sarà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento per le partite casalinghe della Top Volley in Superlega. Al botteghino del palasport di via delle Province si potranno sottoscrivere le tre tipologie: Sostenitore, Gold e Silver avendo così la possibilità di assistere a tutti i match di regular season, comprese le quattro partite Top, a un prezzo conveniente.