Continua il mercato della Top Volley Cisterna, è Cavuto il nuovo schiacciatore

Profilo

Continua la campagna acquisti della Top Volley Cisterna. Il nuovo volto è Oreste Cavuto, schiacciatore abruzzese di Lanciano, dove è nato il 5 dicembre 1996. Lo scorso anno a Ravenna, è uno dei martelli più interessanti del panorama, in pianta stabile in Nazionale dal 2018. E’ cresciuto nelle giovanili di Trento, con cui in prima squadra ha vinto Coppa Cev e Mondiale per Club nel biennio prestigioso 2018-2019. Nel 2018 vanta in bacheca anche un Oro ai Giochi del Mediterraneo prima del passaggio in Romagna. In Superlega e A2 ha realizzato 927 punti in queste cinque stagioni, tra Ravenna, Trentino, Bergamo e Potenza Picena. A livello individuale è stato anche il miglior giocatore italiano Under 19 e nella Junior League nel 2015, mentre nel 2016 lo è stato in Serie A2 come Under 23. Inoltre in Nazionale ha centrato inoltre un bronzo nel 2015 al Campionato mondiale Under 23.

Commenti

«Ho scelto Cisterna - dice Cavuto - per il progetto della società che mi ha attirato molto e per le ambizioni della squadra, non per ultimo, credo che il coach Tubertini possa essere un ottimo condottiero alla domenica ma anche un allenatore che può aiutarmi nel continuare il percorso di crescita. In questo momento cerco di tenere la forma fisica con alcuni attrezzi che ho a casa e alternando un lavoro aerobico di corsa per poi non partire da zero ad inizio preparazione». Soddisfatto anche Candido Grande, il direttore sportivo della Top Volley Cisterna. « Mi ha fatto piacere la sua determinazione nella scelta che anche lui ha fatto scegliendo la Top Volley Cisterna e accettando la nostra proposta al posto di altre piazze che lo avevano cercato - aggiunge Candido Grande - l’abbiamo spuntata su un giocatore che ha voglia di venire a Cisterna per migliorare ancora e per continuare il suo percorso di crescita, stiamo parlando di un giocatore che ci può dare molta qualità che negli ultimi anni ha dimostrato di poter già fare bene”.

Movimenti

Oreste Cavuto è il terzo nuovo giocatore annunciato dalla Top Volley Cisterna in questo volley mercato dopo il biennale all’opposto Giulio Sabbi, il martello francese Kevin Tillie, a cui si aggiunge il prolungamento di contratto per due anni da parte del libero Mimmo Cavaccini.

