Pallavolo, capitan Sottile resta alla Top Volley: contratto prolungato per due anni

Buone notizie in casa Top Volley Latina: Daniele Sottile continuerà a essere il capitano e si prepara a giocare con la maglia biancoblu la sua decima stagione. Per lui 23 campionati in serie A e 618 partite: numeri importanti che scandiscono una carriera splendida che continua con il Club pontino di cui è diventato nel corso degli anni una vera e propria icona.

Daniele Sottile ha prolungato il suo contratto firmando per altri due anni. “Ho la possibilità di continuare a giocare in un Club che sta continuando un percorso di crescita importante e che sta allestendo una squadra che mi piace molto, sono felice di aver prolungato il mio contratto per altri due anni, mi sento molto motivato e non vedo l’ora di ricominciare gli allenamenti con la squadra e con i nuovi compagni, sono anche molto contento del fatto che il coach Tubertini sia stato confermato che secondo me è un allenatore che farà sicuramente molto bene anche con il supporto del suo staff” ha spiegato Sottile, alle prese con un suo programma di training specifico e con il lavoro di papà diviso tra Giulia e Riccardo con la presenza sempre attenta della moglie Federica.

Nello scorso campionato Sottile ha giocato 26 partite totalizzando anche dieci muri punto. In carriera ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 e, con la Top Volley, ha anche giocato le due finali di coppa europee: quella di Cev Cup e quella di Challenge Cup, oltre a due semifinali scudetto ma nel suo palmares ci sono anche la medaglia di bronzo con la Nazionale nel 2015, l’argento in Coppa del Mondo (2015) e quello in World League nel 2001.

“Sottile è il simbolo, è il capitano di questa squadra ma anche di questa società, è un giocatore al quale ho chiesto la disponibilità di rimanere e lui ha accettato subito e io ne sono molto contento anche perché nell’ultima stagione ha dato un grande contributo a raggiungere il nostro obiettivo e, nonostante abbia fatto tanto nella sua carriera costruendo molto, ancora oggi lui vuole migliorare e questa è la sintesi dello stile e dello spirito che questo giocatore potrà trasferire al gruppo, un gruppo che si dovrà formare e che avrà bisogno di una figura come Daniele” ha sottolineato il coach Lorenzo Tubertini.

“Parliamo di un giocatore che è ancora capace di dare tanto alla pallavolo italiana nel suo ruolo, ha esperienza da vendere ed è il capitano di questa squadra, lo abbiamo visto come al solito molto motivato e consapevole di quanto sarà difficile centrare l’obiettivo anche nella prossima stagione di Superlega, dove anche le altre squadre si sono rinforzate molto - ha aggiunto Candido Grande, il direttore sportivo della Top Volley Latina - insieme a Sottile abbiamo iniziato un percorso che dura ormai da un decennio, lui sa quanto lo stimiamo e quanto siamo convinti che potrà darci una grande mano anche per i prossimi due anni, sia in partita sia negli allenamenti, in cui è sempre molto motivato: il prolungamento di contratto testimonia proprio questo, siamo soddisfatti che abbia accettato di proseguire questo matrimonio”.