Sabato sera speciale a Cisterna: la Top Volley presente alla Notte Bianca

Dopo gli allenamenti congiunti (il prossimo in programma domani alle 20 contro Roma) la Top Volley Latina continua a legarsi a Cisterna. E' stato infatti un sabato sera speciale per il Club pontino che si è ritrovato nel cuore di Cisterna per la Notte Bianca insieme ai giocatori, allo staff, al settore giovanile e ai tanti tifosi. Il capitano Daniele Sottile, Arthur Szwarc, Mimmo Cavaccini, Alberto Elia, Samuel Onwuelo, Luca Rossato, Andrea Rondoni, insieme all’assistant coach Andrea Pozzi hanno trascorso la serata lungo il corso della città incontrando i cittadini, poi si sono divertiti in una piccola esibizione sul mini-campo realizzato nella zona centrale chiusa al traffico per l’occasione. Con loro anche il sindaco di Cisterna Mauro Carturan, che è passato per un saluto. “Uno sport straordinario e spero che la città si accorga e si stringa intorno alla squadra e la faccia interamente nostra, sperando che ci sia una risposta degli sportivi ma anche sociale - ha spiegato il primo cittadino - mi sarei anche messo a giocare ma purtroppo l’età anagrafica non mi permette più queste cose, ad ogni modo ho osservato e vedere il campo sotto il Comune vecchio per me è stata un’immagine molto romantica”.

Soddisfazione anche dal resto della Giunta. “E’ stato piacevole vedere sul nostro Corso della Repubblica un campo di pallavolo con i giocatori della Superlega che fanno ormai parte del nostro territorio, ma oltre che una soddisfazione è stato anche un onore anche perché hanno dedicato delle ore alla nostra città e questo lo abbiamo veramente apprezzato” ha aggiunto il vice sindaco e assessore allo sport Vittorio Sambucci, che ha anche giocato a pallavolo con i campioni, insieme a lui l’assessore all’urbanistica Renato Campoli che si è intrattenuto nello stand del Club pontino che a Cisterna debutterà il 20 ottobre nella prima giornata del campionato di Superlega contro Perugia.

Soddisfazione tra i ragazzi del settore giovanile che domani sera (lunedì 23 settembre) si ritroveranno nell’open day alle 18, per un appuntamento aperto a tutti in programma presso la palestra dell’istituto Galilei – Sani, in via Amilcare Ponchielli a Latina. Sempre domani sera, ma alle 20, la Top Volley sarà impegnata al palazzetto dello sport di Cisterna per l’allenamento congiunto con la Roma Volley Club: sarà il terzo allenamento congiunto a ingresso libero per tutti dopo i test match con Sabaudia (A3) e Folgore Massa Lubrense (B) vinti entrambi con il risultato di 4-0 per la formazione di coach Lorenzo Tubertini.

Gallery