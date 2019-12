Alla Top Volley va il premio Fair Play 2019 del Panathlon Club di Latina

Va alla Top Volley il premio Fair Play 2019 conferito dal Panathlon Club di Latina. “Siamo molto felici di aver ricevuto questo premio, perché nel primo anno di Cartellino Verde siamo stati premiati come la squadra fair-play da parte della Lega Pallavolo serie A ed è una delle tante cose positive che vengono fatte dal nostro Club perché non dobbiamo dimenticare #Accendiamoilrispetto nelle scuole insieme ad AbbVie” commenta il presidente della Top Volley Cisterna Gianrio Falivene.

L’importante premio è stato ricevuto nel corso della cerimonia che s’è tenuta ieri a Borgo Carso. La società pontina è stata riconosciuta come la più onesta di tutta la passata stagione di Superlega nella speciale classifica dei cartellini verdi: con l’introduzione del video-check la Lega Pallavolo serie A ha voluto incentivare il comportamento di auto-accusa in caso di tocco a muro, in quest’ottica il giocatore reo confesso, oltre a dimostrare eleganza, aiuta anche gli arbitri facendo risparmiare il tempo del controllo video. La Top Volley ha deciso di devolvere all’associazione Lucky Friends, che si occupa di avviamento allo sport dei ragazzi con disabilità, il premio in denaro previsto per questa speciale classifica. A questo si unisce il quinto anno consecutivo del progetto con gli studenti #Accendiamoilrispetto in collaborazione con AbbVie, l’azienda biofarmaceutica di Campoverde di Aprilia che con i suoi esperti accompagna i campioni della squadra nelle scuole a parlare di bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dell’energia e rispetto delle regole a 360°, questo con il patrocinio della Polizia di Stato e del Comune di Latina.

Il premio Fair-Play del Panathlon

Il premio Fair-Play del Panathlon è il riconoscimento, istituito nel 1980, che viene annualmente assegnato a chi tiene alto il nome della provincia pontina nel mondo dello sport, distinguendosi nel rispetto delle regole, dell’avversario, dell’arbitro e assumendo in sostanza l’impegno a comportamenti ispirati all’etica del fair play. “Per noi è motivo di grande orgoglio ricevere questo attestato perché facciamo molto per cercare di dare un buon esempio, certo a volte l’agonismo prende anche a noi, ma sempre in un’ottica di rispetto delle regole e degli avversari, alcune volte non è semplice ma è importante cercare di aiutare anche gli arbitri” ha aggiunto Daniele Sottile, il capitano della squadra.

Riconoscimento alla Top Volley

Il riconoscimento è stato conferito direttamente dal presidente del Panathlon Distretto Italia Giorgio Costa, dal governatore Lazio Massimo Zichi e dal presidente del Panathlon Club Latina Umberto Martone alla Top Volley rappresentata dal presidente Gianrio Falivene, dal coach Lorenzo Tubertini, dal capitano Daniele Sottile, con la presenza del direttore sportivo Candido Grande, del responsabile della comunicazione Giuseppe Baratta e Danilo Cirelli coordinatore del settore giovanile. La motivazione del premio Fair-Play è la seguente: “Molto significativi appaiono nell’ottica del fair-play, il pluriennale impegno della società nel progetto “Accendiamo il rispetto” per contrastare il bullismo e il riconoscimento, che parte dalla Lega Volley del “cartellino verde”, con il relativo premio in denaro trasferito alla associazione Lucky Friends, impegnata a favorire la pratica sportiva ad atleti speciali. E’ evidente che tale approccio alle “buone pratiche” ha sempre contraddistinto la Top Volley nel suo quasi mezzo secolo di storia”.