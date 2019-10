Pallavolo: “Ma che bello è”, la Top Volley riapre la campagna abbonamenti per il campionato

Riapre la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del campionato di Superlega della Top Volley. Dopo lo spettacolo della prima partita casalinga della stagione al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina contro Perugia (partita vinta dagli umbri al tie break), la società ha voluto concedere la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento.

“Più di qualcuno ci ha chiesto di riaprire la campagna abbonamenti e ci è sembrato corretto, ho visto una grande risposta da parte del pubblico di Cisterna e ci sono piovute moltissime telefonate di congratulazioni, per questo abbiamo valutato di concedere questa possibilità” ha spiegato Gianrio Falivene, presidente della Top Volley.

L’abbonamento, che permetterà di assistere a tutte le partite casalinghe rimanenti (tolto il debutto con Perugia), avrà lo stesso costo che è stato sostenuto da chi si è abbonato in precedenza e, nonostante ci sia una partita in meno, il risparmio è ancora interessante. Inoltre gli abbonati riceveranno un piccolo gadget tecnologico offerto da Custom, uno degli sponsor di maglia del Club: un cuore luminoso per le donne e una chiavetta usb per gli uomini.

I prezzi

Il palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina è diviso in due settori: il parterre Gold numerato, ovvero la tribuna bassa vicina alle panchine, e tutto il resto del palasport. L’abbonamento Sostenitore, quello dedicato a chi vuole testimoniare il suo attaccamento al Club pontino, costa 500 euro e dà diritto al posto in zona vip a pochissimi metri dal campo per le 12 partite casalinghe, l’accesso all’area hospitality e a una maglia da gara della squadra.

GOLD – L’abbonamento Gold (parterre numerato dietro le panchine) intero costa 150 euro e ridotto 100 euro (8-16 anni non compiuti). Per i non abbonati in questo settore le partite di campionato costano 20 euro (ridotto 15 euro) per i restanti top-match (Civitanova, Modena e Trento) e 15 euro (ridotto 10 euro) per le altre otto sfide.

SILVER – L’abbonamento Silver (non numerato, settore: tutto il resto del palazzetto) intero costa 100 euro e ridotto 60 euro (8-16 anni non compiuti). In questo settore le partite di campionato (per i non abbonati) costano 15 euro (ridotto 10 euro) per i restanti top-match (Civitanova, Modena e Trento) e 10 euro (ridotto 5 euro) per le altre otto sfide.

UNDER 7 – Per i giovanissimi Under 7 l’ingresso al palazzetto è gratuito ma senza posto garantito.