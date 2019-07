Universiadi di Napoli, subito una medaglia per Matteo Ciampi: è argento nei 400 stile libero

Subito una medaglia per il pontino Matteo Ciampi alle Universiadi in svolgimento a Napoli. Il giovane di Latina conquista l’argento nei 400 stile libero nella giornata inaugurale del nuoto alla piscina Felice Scandone del capoluogo campano.

Un esordio che fa ben sperare per il 22enne atleta tesserato per Esercito e Nuoto Livorno. Ciampi secondo con il tempo di 3’50”04, conquista così la prima medaglia internazionale individuale della carriera. E’ stato battuto dal giapponese Yoshida primo con il tempo di 3’49”48; completa il podio, medaglia di bronzo, il russo Nikitin (3’50”41).

"Sono molto contento per aver conquistato l'argento - racconta l'azzurro che studia all'Università Roma Tre ed è tra i convocati per i campionati mondiali di Gwangjiu - Una medaglia in casa dà fiducia”.