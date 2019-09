Volley Terracina: siglata un'importante collaborazione con la Rainbow Città di Aprilia Volley

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nelle ultime ore è stato siglato un importante accordo di collaborazione per la Volley Terracina, quello di poter condividere le proprie esperienze, sportive e non, con la Rainbow Città di Aprilia Volley. L’accordo ha visto tra gli attori principali il direttore sportivo della società biancoceleste, Stefania Rizzi e il direttore generale e sportivo della società apriliana, Stefania Munari, promotrici di questa iniziativa che mira a portare grandi risultati e prospettive ad entrambe le società, tra le migliori eccellenze pallavolistiche del nostro territorio.

Questo nuovo connubio riguarderà momentaneamente e principalmente la Under 14 biancoceleste che parteciperà al prossimo campionato Regionale Eccellenza di categoria. Il tecnico terracinese, Paolo Terenzi, sarà affiancato nel lavoro dal suo collega apriliano, Saverio Baio, entrambi responsabili del proprio Settore Giovanile e altresì allenatori anche di altre formazioni Under nelle rispettive società. Due pezzi da novanta quindi come coach, due figure molto conosciute nell’ambiente delle giovanili, che hanno ottenuto spesso grandi risultati dalle proprie rappresentative allenate e che puntano a far crescere in modo esponenziale le atlete che avranno il privilegio di essere allenate da loro.

Nella sostanza l’accordo prevede di allestire una formazione Under 14 di assoluto livello, con organico composto da atlete che le due società stanno ancora vagliando e improntando, occasione questa che può interessare diverse giocatrici della provincia e non, con allenamenti che verranno effettuati in egual misura nelle due città, il tutto per cercare di allestire una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista assoluta del campionato, provando a contrastare seriamente alcune forze della capitale, che nella categoria sono delle proprie e vere realtà assolute. L’accordo di collaborazione ha comunque degli orizzonti più ampi, oltre a quello poco fa citato, si tratterà di condividere strategie comuni come la gestionalità delle squadre, fungere da polo centrale per le ragazze della provincia e non solo, marketing, comunicazione e tanto altro ancora che con il tempo può svilupparsi, coinvolgendo magari in un prossimo futuro altre realtà del volley.

Le parole dei due direttori dopo l’accordo raggiunto: “Credo in questa collaborazione – esordisce il DS terracinese, Stefania Rizzi – puntiamo a creare un buon roster per la U14, che possa puntare a obiettivi importanti ed essere ai vertici della pallavolo regionale di categoria. Abbiamo gettato le basi, crediamo nel progetto, convinti di avere le persone giuste per poterlo realizzare e l’esperienza necessaria per affrontare e risolvere ogni difficoltà che eventualmente si presenterà. Non sarà facile, faremo un passo alla volta senza fare voli pindarici sin da subito, le case più solide si costruiscono mattone dopo mattone.” Le fa eco la sua collega, Stefania Munari: “Sono molto contenta e soddisfatta di questo accordo, credo che possiamo fare grandi cose, abbiamo l’esperienza e le persone giuste nei nostri organici per poter ottenere dei buoni risultati. Questa Under 14 dovrà essere un bel fiore all’occhiello di cui poter andare fieri, non sarà certamente facile ma vogliamo fare bene, gettando le basi per un discorso più ampio di concerto con la Volley Terracina. Essere ritornata da poco nel mondo del volley a pieno regime mi da stimolo e voglia di fare, sto cercando di creare un settore giovanile di primaria importanza per la Rainbow, grazie anche alla presenza del nostro Direttore Tecnico, Roberto Trolese: sarà un lavoro impegnativo e affascinante allo stesso tempo, ma siamo molto ottimisti”.