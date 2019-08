Volley Terracina, Foscolo: "Puntiamo ad un settore giovanile di prim'ordine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nel pieno di questa ennesima estate bollente, la Volley Terracina programma la sua prossima stagione, non solo riguardo la prima squadra, ma anche e soprattutto il settore giovanile, con le varie squadre impegnate nei loro campionati Regionali e Provinciali.

A darci un quadro più chiaro di quel che sarà, senza entrare ancora nel dettaglio di ogni singola decisione, che nei mesi a seguire potrebbe subire qualche cambiamento, è Federico Foscolo, Responsabile del Settore Giovanile biancoceleste: “Stiamo lavorando per affrontare un’altra intensa stagione, pianificando al meglio ogni singolo dettaglio, per fornire alle nostre ragazze un’offerta sempre maggiore, sia in termini tecnici che logistici. Lo scorso anno abbiamo avuto qualche problema con le strutture per il regolare svolgimento degli allenamenti, cosa che in alcuni periodi dell’anno ha penalizzato un pò il lavoro dei tecnici: quest’anno ciò non accadrà in quanto avremo a disposizione, in aggiunta al Palazzetto e alla palestra della scuola G. Paolo, anche la tensostruttura di San Felice Circeo, in modo che tutti i tecnici possano svolgere al meglio il loro lavoro programmato, che è quello di preparazione alle varie partite e non avere carenze come in passato.

Anche dal punto di vista tecnico potrebbero esserci delle novità in panchina, affronteremo campionati regionali e territoriali e con molta probabilità ci sarà l’innesto di nuovi allenatori, attendiamo delle risposte, ne stiamo parlando e restiamo fiduciosi che alla fine ci sarà la fumata bianca. Parlando poi dell’aspetto puramente agonistico, dopo la bella annata appena trascorsa, ovvio che puntiamo ad alzare l’asticella, abbiamo ottenuto traguardi importanti, promozioni e fasi finali raggiunte, tre ragazze del nostro vivaio hanno esordito in serie C, contribuendo alla conquista della serie B2, insomma 'tanta roba' che non vogliamo in nessun modo che rimanga confinata ad un determinato periodo. Cercheremo di puntare, con le squadre dei campionati Regionali, ad arrivare alle finali nazionali, ce la metteremo tutta, non sarà assolutamente facile vista la folta concorrenza che troveremo sul nostro cammino, ma siamo consapevoli e coscienti di avere i mezzi per poterci riuscire, mettendo sempre comunque al primo posto il divertimento e il piacere di tutte le ragazze che indossano la nostra maglia.”