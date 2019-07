Pallavolo femminile: la Volley Terracina iscritta al campionato di serie B2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

La Volley Terracina è ufficialmente iscritta al prossimo campionato nazionale di serie B2 di pallavolo per la stagione 2019/20. La società del presidente Iannarilli, ha di fatto formalizzato con largo anticipo rispetto alla data di scadenza, la propria partecipazione al torneo e già questa è una notizia importante, visto che diverse società nel mondo del volley, purtroppo, devono per vari motivi rinunciarvi.

Quindi un bel segnale dato dalla società biancoceleste, che torna a calcare i campi di un campionato nazionale dopo tre anni, quando per le note problematiche legate al palazzetto fu costretta a scendere di categoria: torna in serie B, in una categoria che merita e che le compete, portando e rappresentando nuovamente in giro per l’Italia, il nome della città.

Con il direttore sportivo, Stefania Rizzi, impegnata in questi giorni di vacanza alle varie operazioni di mercato, con l’intento di consegnare a coach Pesce un roster di livello per il campionato, la società punta a disputare un torneo dignitoso e da protagonista, senza nessun proclamo della vigilia, ma cercando di togliersi diverse soddisfazioni e non fare un campionato anonimo, racimolando miseri punticini: poi come sempre sarà il campo a dare i suoi verdetti. Quel campo che, nella storia della Volley Terracina, non l’ha mai vista retrocedere e che invece è stato l’unico palcoscenico dove la stessa ha ottenuto le sue meritate promozioni, in ogni categoria disputata.