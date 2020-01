Pallavolo, Volley Terracina: Martina Lanza è il nuovo volto in casa biancoceleste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nuovo anno e speriamo nuova linfa e risultati diversi. Questo è l’augurio che si fanno nella società biancoceleste della Volley Terracina e che l’inizio del nuovo decennio porti una ventata di entusiasmo maggiore, gioco, ma soprattutto risultati che proiettino le ragazze fuori dalla zona rossa della classifica del campionato di serie B2 e tentare in tutti i modi a rincorrere la salvezza, vero obiettivo della stagione.

Con qualche lacuna in organico dall’inizio della stagione e con diverse giocatrici giovanissime, all’esordio nella categoria, la Volley Terracina in questo inizio d’anno prova a puntellare e rafforzare possibilmente la squadra: infatti la prima mossa mirata è l’arrivo in posto quattro della schiacciatrice Martina Lanza. Pugliese di Massafra (Ta) nata nel 1997, Martina proviene dall’Adriatica Trani (B2) dove ha giocato la prima parte di stagione, con una certa esperienza nella stessa categoria e anche in quelle maggiori; infatti in precedenza ha militato anche con le maglie del Copertino, Cutrofiano, Benevento, Triggiano e ottenuto la promozione in B1 con il Cerignola. Martina sarà la terza pugliese della squadra; di fatto va ad aggiungersi alle altre due nuove compagne già presenti nel roster, vale a dire la leccese Carrisi e la foggiana Frate. Ma il fiore all’occhiello di Martina è senz’altro il fatto di aver partecipato, appena quindicenne, al campionato di serie A2 con il Cedat 85 San Vito dei Normanni ed ora si appresta a vivere una nuova esperienza, con la maglia biancoceleste della Volley Terracina e dare il suo contributo alla causa della società tirrenica.

Martina andrà a rafforzare il reparto dei martelli, colmando uno dei posti in cui si era manifestata la maggiore necessità di un elemento decisamente valido che potesse dare il suo valore aggiunto alla squadra e, dandole il benvenuto, sentiamo le sue prime parole appena messo piede in città: “Mi fa piacere iniziare il nuovo anno cimentandomi in una nuova avventura che non fa altro che accrescere il mio bagaglio di esperienza, sarà la seconda volta che esco dalla mia regione ma la cosa non mi spaventa in quanto amo conoscere luoghi nuovi. Ho avuto già modo di parlare con alcune figure della società ricevendo subito una buona impressione e piacevole accoglienza, so che ci sarà da lavorare molto per uscire da una situazione difficile, ma con l’aiuto di tutto il gruppo sicuramente riusciremo a fare qualcosa di concreto e toglierci delle soddisfazioni”.