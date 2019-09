La Volley Terracina premiata al Foro Italico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nella giornata del 4 settembre, nello splendido scenario del Foro Italico, in pieno svolgimento delle FIVB World Tour Final Roma 2019, è andata in scena la cerimonia di premiazione delle società vincitrici dei campionati territoriali 2018-19 dei Comitati di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo.

Tra le 120 società della regione premiate, era presente anche la Volley Terracina, con la bella, solare e sorridente presenza di una rappresentanza delle ragazze che la scorsa stagione hanno meritatamente vinto il campionato di 2° Divisione. Accompagnate dal loro allenatore, Paolo Terenzi e dal dirigente Natascia Rizzi, le ragazze hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione, ricevendo dal Presidente territoriale la Coppa quale simbolo del successo ottenuto lo scorso campionato, tra gli applausi di un folto pubblico, composto da dirigenti, familiari e semplici curiosi. Ora per le giovanissime ragazze biancocelesti, il compito di cimentarsi in un torneo più difficile, di livello più alto e mettere in campo tutta la spregiudicatezza di una neo-promossa per ottenere atre belle soddisfazioni.