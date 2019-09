La Volley Terracina si è radunata: primo allenamento per le biancocelesti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nella giornata di lunedì 2 settembre, ha preso il via la nuova stagione della Volley Terracina che dal mese prossimo inizierà la nuova avventura nel campionato nazionale di serie B2.

Presenti al raduno i vertici societari e dirigenziali della Prima Squadra, nonché lo staff tecnico composto dal neo allenatore, Fabio Rigoni, dal suo vice, Armando Iacovello e dall’aiuto allenatore, Stefano Nalli Schiavini: dopo il discorso iniziale alle ragazze tenuto dal Direttore Sportivo, Stefania Rizzi, le atlete hanno iniziato a sgranchire le gambe agli ordini del preparatore atletico, Davide Pucci, che ha testato subito lo stato fisico delle ragazze.

Nel complesso buono lo stato generale di tutte le atlete, sottoposte a tutta una serie di test, senza forzare, in aumento graduale, considerato che era il primo giorno di allenamento. Ci sono alcuni volti nuovi in squadra e, cosa molto positiva, si sono visti tanti sorrisi sul viso di tutte le ragazze che hanno iniziato a sudare, vogliose di fare un buon lavoro, determinate e concentrate sin dalle prime battute. Nella seconda parte della seduta, coach Rigoni ha fatto prendere confidenza alle giocatrici con la palla, esercizi di sola manualità, sia individuali che in coppia.

Aggregate alle giocatrici della Prima Squadra, hanno partecipato alla prima seduta di allenamento anche alcune giovani che parteciperanno ai campionati Under 16 e 18, presenza che le vedrà impegnate per tutta la fase di preparazione, con le atlete che si alterneranno nei prossimi giorni, tra sala pesi e palestra, in attesa di definire le prime amichevoli pre-campionato, programma che verrà illustrato prossimamente.