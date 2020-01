XWinter 2020, Latina apre le porte allo sport: tutto pronto per la tre giorni di festa

E’ tutto pronto a Latina per XWinter 2020, la tre giorni di sport che prenderà il via venerdì 10 gennaio. Numeri importanti per la manifestazione voluta e messa in piedi dall’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo e dall’Associazione Minerva, che conta sette patrocini (Comune e Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud, Impresa, CONI, Asc e Asi), 13 sponsor, 37 soggetti coinvolti nell’organizzazione tra associazioni sportive, palestre e piscine private, associazioni no profit e istruttori, 20 location tra Latina, Cisterna e Pontinia che ospiteranno dimostrazioni e/o i tornei sportivi delle più diverse discipline.

Un week end in cui Latina si trasformerà in una sorta di villaggio sportivo dove chi vorrà, grandi e piccoli, potranno provare nuovi sport o assistere a tornei e dimostrazioni di tantissime discipline dal volley al basket, passando per la scherma storica e dalla formazione con un convegno che si terrà, sabato mattina al Circolo Cittadino di Latina, organizzato dall’ASi e dedicato all’aggiornamento fiscale per le società sportive.

Il 10 gennaio la parata al Palazzetto dello Sport

Si inizia venerdì 10 gennaio alle 10 al Palazzetto dello Sport dove ci sarà la cerimonia ufficiale di apertura dell’evento sportivo alla presenza delle istituzioni, dei campioni dello sport e di ospiti d’onore tra cui Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Lega europea del nuoto. Anche quest’anno non mancheranno i campioni dello sport che verranno premiati dall’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo e dall’Associazione Minerva: Alex Millefiori (medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 2019 a Riccione - Taekwondo), Martina Andreatta (Campionessa Italiana in carica nella categoria junior kg 55 - Taekwondo), Mattia Spinelli (1° classificato al torneo nazionale “A. Mura” 2019 + Campione Italiano Categoria schoool boy al torneo nazionale a Monte Silvano - BOXE), Manuel Millefiori (medaglia d’oro Campionati Italiani 2019 a Rimini - Taekwondo), Domenico Pappacena (Vincitore Criterium light Contact F.I.K.B.M.S. - KICK BOXING). Durante la cerimonia d’apertura verranno premiati anche la Real Terracina Pensieri e Parole (1^ classificata Coppa Italia Calcio a5 femminile 2020) e poi verrà consegnato il Premio alla carriera a Dino Palombi (Campione italiano di beach volley over 45 2018) e a Roberto Carmine Papagna (Campione italiano di beach volley over 50 nel 2019). Tra i campioni che verranno premiati ci sarà anche Alessio Sartori, campione di canottaggio, vincitore di tre titoli mondiali e una medaglia d’oro a Sydney 2000 e di un argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e oggi Assessore allo Sport al Comune di Sabaudia.

La tre giorni con XWinter 2020

Alla cerimonia di venerdì mattina, quest’anno, parteciperanno anche le scuole visto che XWinter è una manifestazione che rientra nel progetto “Lo sport sostiene la scuola” voluto dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e da Minerva, grazie al quale anche lo scorso anno è stato donato materiale sportivo per le palestre delle scuole elementari di Latina che ne hanno fatto richiesta. Saranno più di 500, venerdì mattina, i ragazzi presenti per l’apertura di XWinter 2020 provenienti dalle scuole: A. Volta, G. Giuliano, T. Tasso, G. Cena, dall’Istituto Steve Jobs, dall’ITIS Marconi, dalla Corradini, dal Manzoni e dalla scuola di piazza Dante. Sport per i normodotati, sport inclusivo, DSA, aiuto alle neo mamme e riabilitazione per i disabili: ci sarà anche questo nei tre giorni di XWinter 2020 con le associazioni MDF – Mondo Disabili Future – Astrolabio, Mal Leggo e Tre Mamme per amiche.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Come in ogni nostro evento – afferma il presidente dell’Osservatorio e di Minerva, avv. Annalisa Muzio, ideatrice della manifestazione – non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’inclusione perchè lo sport è di tutti. Sarà presente, venerdì mattina, anche Luca Zavatti, atleta paraolimpico che fa parte della nazionale calcio amputati che proprio alle scuole, e quindi ai ragazzi, rivolgerà il suo intervento per fare capire che la diversità è solo una questione di prospettive e per sensibilizzare tutti su questo tema. Sono inoltre molto orgogliosa di essere riuscita a mettere insieme il mondo sportivo, quello civile, quello delle istituzioni e delle imprese per dare vita ad una manifestazione che ha un cartellone degno dei grandi eventi a livello nazionale. A proposito di questo, per la prima volta a Latina, ci sarà un evento nazionale di Spinning che richiamerà atleti anche da altre regioni per cui, dopo la boxe di questa estate, anche stavolta Latina diventerà meta per il turismo sportivo che è l’obiettivo che si è prefissato l’Osservatorio fin dalla sua nascita. Crediamo fermamente che sport, turismo ed economia siano strettamente legati e lo dimostrano i dati che vengono registrati in tutta Italia. Un ringraziamento particolare va ai miei compagni di viaggio e quindi a tutte le società che fanno parte dell’Osservatorio che metteranno in campo le loro competenze; ringrazio i tanti sponsor che ci sostengono, ringrazio Confcommercio Lazio Sud e Impresa, al nostro fianco da sempre e ringrazio Provincia e Comune di Latina con la speranza che il prossimo patrocinio non sia più solo morale ma concreto nel sostenere, ad esempio, i costi che abbiamo avuto per l’affitto del Palazzetto e del Pala Ceci. Vorrei che XWinter, così come tutte le altre nostre iniziative, diventassero di tutta la città perché solo facendo squadra, anche tra pubblico e privato, potremo arrivare a rilanciare il nostro territorio”.