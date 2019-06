XBeach, pallanuoto: primo torneo interregionale “Open Water Polo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Grandissimo successo per la prima edizione del torneo interregionale Under 11 di pallanuoto “Open Water Polo” organizzato nell’ambito di XBeach, la grande manifestazione di sport, musica e cultura che ha preso il via sabato scorso.

Sul podio la SPN Latina al termine di due giorni che hanno visto, nella piscina Open comunale di Latina, sfidarsi 20 squadre provenienti da altrettante regioni italiane con un record di presenze assoluto. Seconda classificata Villa Aurelia di Roma, al terzo posto San Mauro di Napoli.

“Sono orgogliosa – commenta il presidente dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e dell’associazione Minerva, Annalisa Muzio – di aver patrocinato questo grande evento, primo della Città di Latina, che ha visto la partecipazione di 20 squadre provenienti da altrettante regioni italiane. Latina in questi due giorni ha ospitato tanti bambini, arrivati con famiglie e preparatori a seguito, e devo ammettere che è stato un bellissimo momento di sport e di aggregazione. Per ospitare questo torneo interregionale l’Osservatorio, come annunciato nei mesi scorsi ha attivato un sistema di convenzioni con alberghi, ristoranti, pub e tutte le strutture ricettive così cheda oggi in poi tutti gli eventi che verranno svolti a Latina, non solo avranno l’appoggio logistico delle nostre stutture alberghiere, ma verranno fatti in collaborazione con con le attività commerciali della nostra città in modo fare crescere l’intero sistema economico del territorio. Questo – conclude Muzio – è esattamente l’esempio concreto di quello che professiamo da tempo: il turismo sportivo è, senza dubbio, un ottimo volano per l’economia dei territorio e continueremo su questa strada. Non posso, infine, non ringraziare Eugenio, Gianmarco e Roberto Pellegrini e Silvano Spagnoli, organizzatori di questo riuscitissimo torneo, e grandi professionisti che ogni giorno metteono tutto il loro impegno per le attività sportive nei nostri ragazzi. Un ringraziamento particolare anche all’assessore alle Attività Produttive di Latina, Giulia Caprì, che ieri ha trascorso l’intero pomeriggio con noi premiando i primi e i secondi classificati insieme a me e al Presidente provinciale di Opes, Daniele Valerio”.

Parole di soddisfazione per l’ottima riuscita di questo primo torneo sono state espresse anche da Eugenio Pellegrini: “Questa è solo la prima edizione del torneo che organizzeremo di nuovo a Latina. E’ stato un bel regalo alla città e ringrazio l’Osservatorio per avere inserito questo evento in XBeach. Si può fare sempre meglio ma sono orgoglioso, contento e soddisfatto di come sia andata questa prima edizione. Adesso ci metteremo al lavoro per preparare quella del prossimo anno che sarà ancora più ricca e partecipata”.

Di seguito il programma, fino al prossimo 12 giugno, per gli eventi sportivi e per quelli culturali/musicali inseriti nel nostro calendario. Ad ogni evento verrà curato e consentito l’accesso ai disabili grazie alla collaborazione della associazione, partner di Osservatorio, Mondo Disabili Future:

- Acqua Gym con Luana Santucci, presso l’Hotel Mediterraneo, tutti i martedì di giugno (ore 17.30) e il sabato e domenica (ore 12.00).

- Functional training con Manuel Rimonti, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, presso Hotel Tirreno (ore 9.30); il martedì e giovedì e sabato (9.30 e 19.30) regolazione psico corporea presso l’Hotel Mediterraneo.

- BBGame con Manuel Rimonti, presso Space Time (con giorni e orari da stabilire in base alle adesioni)

- Sup, Surf a cura di Psychosurfschool dal 1° giugno al 15 settembre (9.00 – 19.00) lezioni scuola presso l’Hotel Tirreno; l’8 e 9 giugno (dalle 9.30 alle 18.00) prove gratuite presso l’Hotel Mediterraneo.

- Promo beach rugby a cura dell’associazione Rugby Latina, per bambini e ragazzi di tutte le età, venerdì 7 giugno dalle 17.30 alle 19.30 presso l’Hotel Mediterraneo/ Hotel Tirreno.

- Attività subacquea, domenica 9 giugno (per l’intera giornata) evento open a cura di Passione Blu Latina.

- XSUNSET, domenica 9 giugno (18.30/20.30), presso l’Hotel Mediterraneo, aperitivo in riva al mare. Dj set Antonello Bortolotto; giovedì 13 giugno presso l’Hotel Tirreno.

- XBEACHSABATOLIBRO l’8 giugno (18.30) presso l’Hotel Mediterraneo presentazione del libro 30 giorni – Storia di una schizzofrenia di Fabrizio Gargano

- Enjoy Walking (camminata con le cuffie) mercoledì 5 e 12 giugno (partenza 19.30) presso Hotel Tirreno percorso di sul litorale e sul lago di Fogliano con Luana Santucci e Beatrice Viggi



Gallery