XBeach premia gli atleti e le società sportive dell’anno: tutti i riconoscimenti

XBeach premia gli atleti e le società sportive dell’anno: ha registrato un grande successo di pubblico l’evento che c’è stato domenica scorsa all’Hotel Tirreno di Latina. Un premio fortemente voluto da Annalisa Muzio, presidente dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e dell’associazione Minerva che hanno organizzato XBeach: 45 giorni di sport, musica e cultura che stanno animando il lungomare di Latina ininterrottamente dallo scorso 1° giugno.

“Ci sembrava un gesto dovuto, come abbiamo già fatto anche lo scorso anno – afferma il presidente Muzio – dare un riconoscimento a tutti i ragazzi e le ragazze, agli atleti che sono parte della nostra comunità e che portano in alto il nome della nostra città indossando importanti maglie o partecipando a tornei e campionati anche di rilievo internazionale. Abbiamo tantissimi talenti a Latina nelle più disparate discipline e per noi, che sentiamo come specifico dovere quello di sostenere le nuove generazioni nella pratica sportiva, è stato un vero orgoglio presentarli al pubblico e premiarli per gli ottimi risultati che hanno raggiunto in questa stagione 2018/2019. Questo riconoscimento va anche alle società sportive che nel corso dell’anno hanno raggiunto ottimi risultati. Un mio particolare ringraziamento va alle famiglie che ogni giorno sostengono, anche economicamente, i propri figli nell’impegno sportivo e agli allenatori che quotidianamente affiancano i giovani atleti diventando un loro punto di riferimento. Siamo pienamente soddisfatti per i numeri di partecipazione che abbiamo raggiunto con XBeach che terminerà il prossimo fine settimana. Un grazie particolare va al presidente della Provincia, Carlo Medici, a Confcommercio Lazio Sud (rappresentata da Gianluca Marchionne presidente di Confcommercio Professioni), a Impresa (rappresentata dal presidente Giampaolo Olivetti), al delegato comunale del Coni, Angelo Conti (in rappresentanza del Comitato Regionale del Lazio), che hanno partecipato alla premiazione, e ai tanti sponsor e partners, primo tra tutti Riccardo Destro dell’Hotel Tirreno che ci ha ospitati nella sua splendida location”.

I premi agli atleti sono stati assegnati a:

- Giuseppe Rufo, nuotatore della Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali premiato per avere vinto, quest’anno al campionato italiano agonistico Fisdir di Fabriano, 3 medaglie d’oro, tre titoli di campione italiano di categoria e tre record personali migliorati.

- Per il nuoto XBeach ha premiato David Zorzetto (Asd Circolo Ambranuoto Latina): 1 argento e 1 bronzo agli Europei Juniores 2018 – 2 medaglie d’oro, 2 argenti e 2 bronzi ai Campionati Italiani 2019.

- Per la Scherma Latina i premi sono andati a: Federica Panfilio, campionessa italiana spada giovani e a Ludovica Gallia per aver partecipato ai campionati europei di Pentatlon moderno in Lituania.

- Per la Boxe Latina 1956: Mattia Spinelli, Oro ai Campionati Italiani School Boys 46 kg 2018 e convocato agli Europei e Loris Leone, 1° classificato al Torneo Nazionale Aldo Mura 2018.

- Per la società Calcio Giovani Latina: Aurora Manzetti che vestirà, il prossimo anno, la maglia della Juventus, Pierluigi Saurini e Alessandro Di Giulio che vestiranno, invece, le maglie della Lazio.

- Per l’Asd Taekwondo Karisma Latina: Martina Andreatta, Campionessa italiana junior, Manuel Millefiori, campione italiano cadetti – oro nelle gare internazionali e oro in coppa italia e Alex Millefiori vice campione europeo e bronzo nel campionato italiano junior.

- Del Rugby Club Latina XBeach ha premiato Cristian Siracusa e Alessandro De Vellis migliori giocatori del campionato.

- Per la Asd Antares Nuoto Latina (pallanuoto) i premi sono andati a: Leonardo Chemello, campione d’Italia under 15 e Matteo Nocella miglior portiere under 13 nel torneo Calcaterra.

- Per il nuoto sincronizzato (società Asd Syncro Latina) sono state premiate Valentina Tomassini, argento nel campionato nazionale junior e Rosita Duras, argento nel campionato nazionale junior.

- Per il tiro subacqueo, della società Asd Astrea Latina, è stata premiata Chiara Esposito per avere raggiunto il record italiano di tiro subacqueo, specialita’ Superbiathlon.

- Per il calcio freestyle è stata premiata Anastasia Bagaglini, campionessa di calcio Freestyle della squadra Fastfoot che il prossimo anno giocherà nella squadra di calcio femminile di Latina Sporting Latina Women 2019.

Per le società sportive di Latina e provicia, che hanno raggiunto importanti risultati nella stagione sportiva 2018/2019, le targhe sono andate a:

- Formia Basket, vincitori del campionato C Gold con accesso in Serie B

- Virtus Basket Pontinia: vincitori del campionato serie C Silver, promossa in serie C Gold.

- Cestitica Latina - Squadra Gazzelle 2008 - che si sono distinte nel Campionato regionale con zero sconfitte subite.

- Asd Syncro Latina: argento squadra combinato categoria ragazze nel campionato nazionale

- Istituto Estetico Italiano Sabaudia Pallavolo per la promozione in serie A3.