Xwinter 2019, si è chiusa a Latina la manifestazione dedicata allo sport

Si è chiusa con gli eventi di ieri, sabato 5 gennaio, la tre giorni di Xwinter, la manifestazione dedicata allo sport organizzata dall’Osservatorio per lo sport ed il turismo sportivo.

“Siamo orgogliosi di avere fatto questo grande regalo alla nostra città e ringraziamo Latina per avere risposto con così grande entusiasmo - ha detto il presidente dell’Osservatorio Annalisa Muzio al termine della tre giorni -. In questi tre giorni di Xwinter 2019 tutti gli sport sono stati protagonisti delle giornate di molti cittadini che hanno frequentato palestre, campi da gioco, strade e piscine della nostra città per provare tante discipline. Questo era l’obiettivo dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e il grande successo ottenuto dalla nostra manifestazione ci ha ripagato di tutti gli sforzi organizzativi fatti. Voglio ringraziare tutte le società sportive che hanno preso parte a questo ambizioso progetto, i singoli istruttori che si sono messi a disposizione e le palestre Il Chiodo e Agora Fitness che ci hanno prestato le loro attrezzature. Ringrazio le istituzioni che ci sono state vicine e con le quali avvieremo presto nuovi progetti e tutto lo Staff dell’Osservatorio per lo sport”.

La giornata conclusiva

Tanti gli appuntamenti anche per sabato 5 gennaio per la chiusura di Xwinter 2019. La giornata è iniziata con una Gara Interregionale Indoor di tiro con l’arco, su distanza 18 mt., inserita nel Calendario Federale e organizzata dagli Arcieri Tuscolani, riconosciuta dalla Fitarco e dal Comitato Regionale Fitarco Lazio. Al campo sportivo di via Helsinky, intanto, l’Open di Football americano con il Trofeo XWinter.

Dal Pala Ceci, sempre in mattinata, sono partite l’Enjoy Walking con Luana Santucci, una camminata lunga 5 Km passata per il centro di Latina, e la corsa di gruppo a cura della ASD Running Club Latina. Grande successo di iscrizioni anche per le Long Ride di Spinningche si sono svolte al Pala Ceci con gli istruttori Gianpiero Picozza, Roberto Ricci, Ermanno Piccaro, Luigi Catalano, Salvatore Frascadore, Donatella Di Benedetto e Roberto Sciaudone.

L’ora di pranzo è stata dedicata all’acqua con lezioni di Acquagym con Federica Pattaro, all’interno della piscina dell’Agora Fitness, mentre nel pomeriggio nella piscina comunale spazio alla pallanuoto con una partita Under 9 tra SPN Latina – Acquademia Velletri e un’esibizione di pallanuoto femminile Under 13 - Under 15 dell’Antares Nuoto Latina. Un grazie anche a Devid Zorzetto e al suo coach, Roberto Pellegrini, per l’esibizione di nuoto del campione di Latina, tre medaglie vinte ai recenti europei di Helsinky. Xwinter si è concluso con l’esibizione dei Baseball, al Pala Ceci e con l’Open Day a cura del Rugby Club Latina nel campi di via dei Messapi.

I commenti

“Xwinter ha messo lo sport a servizio della città, tanti tipi di sport non dimenticando anche quelli dedicati a persone con disabilità perchè lo sport è per tutti - ha concluso il presidente dell’Osservatorio, Annalisa Muzio -. Abbiamo voluto fare capire l’importanza dell’attività fisica per grandi e piccoli. Ma sport è anche economia. Eventi sportivi come Xwinter richiamano persone da fuori, turisti, ecco perchè non si può parlare solo di sport. Bisogna lavorare per il rilancio dell’economia del nostro territorio. Ne sono convinte anche le imprese da sempre vicine all’Osservatorio, vere protagoniste dell’economia territoriale, e le associazioni sportive della nostra provincia che con questo evento si sono messe alla prova lavorando e collaborando tutte insieme. Speriamo che Xwinter sia solo il primo di una lunga serie di eventi di questo genere. L’Osservatorio continuerà il suo lavoro e già nelle prossime settimane inizieremo a lavorare su un altro grande evento sportivo che riguarderà, questa volta, il nostro litorale, altro luogo su cui puntare per il rilancio della nostra città”.

Gallery