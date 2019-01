Xwinter, i campioni dello sport a Latina: grande successo per la prima giornata

Palazzetto gremito per la prima giornata di Xwinter 2019, la tre giorni di sport organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo, presieduto da Annalisa Muzio. Nella cerimonia inaugurale la sintesi dell’intento dell’Osservatorio: unire e includere, con l’obiettivo di rilanciare lo sport e il turismo sportivo in provincia di Latina. L’evento si è aperto con la sfilata delle società sportive: Majorettes & Dancer Blue Twirling ASD, Ambranuoto, Antares, Boxe Latina, Bufali Latina Football Americano, Cestistica Latina, ASD TKD Club con le sue giovanissime ginnaste e ancora il Renacer Flamenco, il Nuovo Cos Latina, il Rugby Latina, la scherma Latina, la SPN sport Latina, il Taekwondo Club Latina, il tiro con l’arco, la Virtus Latina, il Latina calcio 1932, il Latina calcio giovani e l’Itri calcio.

Tra gli interventi istituzionali quelli del presidente della Provincia Carlo Medici, dell’assessore allo Sport del Comune di Latina Silvio Di Francia, dell’assessore alle Attività Produttive Giulia Caprì, del presidente provinciale di Opes Daniele Valerio, del presidente di Confcommercio Gianni Acampora e di quello di Impresa Giampaolo Olivetti.

I campioni presenti

In scena anche i campioni del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito Raffaele Di Serio, campione europeo di pugilato, Jessica Paoletta, campionessa italiana di atletica nei 100 e 200 metri, Angelo Crescenzo, campione del mondo di karate, Ilenia Draisci, campionessa italiana di atletica leggera nei 200 metri, Simone Crescenzi, campione del mondo di taekwondo e il campione di nuoto, di Latina, Devid Zorzetto 3 medaglie vinte (un’argento e due bronzo) ai campionati europei di Helsinky, Luca Zavatti ed Alessio Carrozza, della nazionale italiana calcio amputati, che hanno giocato con i giovanissimi del Cos Latina e con i bambini dell’associazione celebrolesi e disabili di Latina.

Per l’intera giornata, al palazzetto dello sport di Latina, si sono poi alternate le esibizioni di diverse discipline sportive. “Siamo molto soddisfatti per questa prima giornata di Xwinter – spiega il presidente Annalisa Muzio – è stato un grande successo e le attività sportive andranno avanti anche domani e dopodomani con tante altre esibizioni tra cui il quadranglare di calcio che è partito oggi allo stadio Francioni di Latina. Domani avremo ospite un altro grande campione, questa volta di calcio, ovvero Ruben Olivera, uruguaiano con illustri trascorsi internazionali e con presenza in Champions League e nella Juventus, ex giocatore del Latina e attualmente in forza all’Aprilia, che domani premierà i vincitori del quadrangolare”. Al Palazzetto di Latina anche le esibizoni di ginnastica ritmica, flamenco, aerobica, football americano, scherma, rugby, arti marziali, volley e basket e per l’intera giornata è stato possibile avere consulenze gratuite di. Manuel Rimonti, psicologo dello sport, e di Salvatore Battisti, biologo nutrizionista.

Il programma

Xwinter prosegue domani, venerdì 4 gennaio allo stadio Francioni, con la seconda giornata del quadrangolare di calcio under 15 tra Latina calcio, Agora Fc, Nuovo Cos Latina e Nuova Itri. Alle 11, sempre allo stadio, dimostrazione di baseball. E sempre domani ci sarà l’apertura di altre due strutture, il PalaBoxe e il centro scherma di via Aspromonte.

Sabato 5 gennio, la giornata conclusiva dell’evento, dalle 9 alle 17, la Gara Interregionale Indoor su distanza 18 metri, organizzata dagli Arcieri Tuscolani e riconosciuta dalla Fitarco e dal Comitato Regionale Fitarco Lazio. Alle 10, al campo sportivo di via Helsinky, dimostrazione di Football americano e dalle 11 alle 13 torneo amichevole Xwinter. Al Palaceci alle 10 partirà l’Enjoy Walking (con un percorso cittadino di 5 chilometri), e alla stessa ora partirà la corsa di gruppo. Dalle 10.45 al Palaceci prenderanno il via le esibizioni di Spinning, mentre nella piscina comunale scendereanno in vasca gli under 9 della SPN Latina; prevista un esibizione di pallanuoto femminile under 13 e under 15 dell’Antares Nuoto Latina Alle 16 dimostrazione in acqua del campione europeo Devid Zorzetto. Infine, dalle 13 alle 15, Acquagym all’interno della piscina del centro sportivo Agora e a partire dalle 17 Open Day presso lo stadio del rugby in via dei Messapi a piazza Moro.