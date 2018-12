Xwinter, presentato l'evento: dal 3 al 5 gennaio lo sport va in scena a Latina

E’ stato presentato questa mattina Xwinter 2019 l’evento che, il 3, 4 e 5 gennaio prossimi, porterà in scena lo sport a Latina. La manifestazione è organizzata dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo e si svolgerà in diverse locations e strutture sportive della città con dimostrazioni, gare e tornei di numerose discipline (scherma, enjoy walking, tiro con l’arco, calcio, acqagym, spinning, rugby e tanto altro).

La cerimonia d’apertura è in programma il 3 gennaio, alle 10 al Palazzetto dello Sport, alla presenza delle istitutizioni e di alcuni campioni olimpionici provenienti dal Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Xwinter continuerà poi allo Stadio Francioni, il 4 anche al Palaboxe e al centro scherma di via Aspromonte; il 5 al Palatiro con l’Arco, al campo di via Helsinky (per il Football), al Pala Ceci, alla piscina comunale, alla piscina dell’Agora Fitness e al campo di rugby di via dei Messapi.

“Siamo orgogliosi di avere organizzato un evento sportivo che riporterà lo sport ad essere protagonista a Latina – ha spiegato il presidente dell’Osservatorio Analisa Muzio – ma soprattutto siamo felici di essere riusciti a mettere insieme una sessantina di associazioni sportive della nostra provincia che hanno deciso di unirsi per organizzare, programmare e presentare progetti che servano al rilancio sportivo del nostro territorio legato al turismo sportivo che, anche secondo gli ultimi dati economici, può rappresentare un volano per il rilancio economico di Latina e della sua provincia. Accade già in altre realtà, molte anche vicinissime a noi, per cui – continua il presidente dell’Osservatorio – è un nostro preciso dovere gettare le basi e creare i presupposti per fare altrettanto anche a Latina”.

Tre giorni di sport per tutte le età per scegliere nuove attività o per indirizzare allo sport i più giovani. Xwinter sarà l’occasione per cimentarsi e conoscere nuove discipline sportive. L'organizzazione dell'evento è stata possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le varie associazioni sportive che fanno parte dell’Osservatorio, ma anche dei singoli trainers che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze e di alcune palestre di Latina come Agora e Il Chiodo per la concessione della piscina e di alcune attrezzature sportive. “Un grazie sentito anche ai numerosi sponsors che hanno deciso di sostenerci - commenta ancora Annalisa Muzio – e un grazie alla Provincia e al Comune di Latina per il loro patrocinio e a Opes e Confcommercio Lazio Sud”. Il 3 gennaio, inoltre, al Palazzetto dello Sport per l’intera giornata inugurale di Xwinter sarà possibile avere una consulenza gratuita di un nutrizionista e di uno psicologo dello sport.