Paura nel pomeriggio di oggi, 15 novembre, in centro a Latina: a causa probabilmente del forte vento, un grosso albero è crollato in via Volturno, colpendo in pieno un’auto in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle informazioni raccolte pare che i commercianti della zona avessero segnalato da giorni la situazione.

Il video di un utente su Facebook.