Anziano cade in casa e rimane bloccato: l'intervento dei vigili del fuoco | IL VIDEO

Anziano cade in casa e rimane bloccato: intervento da parte dei vigili del fuoco in via Spalato a Latina. Per raggiungere l'uomo di 85 anni i pompieri con una gru hanno raggiunto il balcone al secondo piano della palazzina; da qui sono riusciti ad entrare nell'abitazione permettendo ai sanitari del 118 di prestare i primi soccorsi all'anziano rimasto ferito.