Intervento dei vigili del fuoco, con due squadre arrivate da Latina ed Aprilia, nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, in località Cerciabella a Cisterna per un vasto incendio in un capannone industriale in disuso. A bruciare anche vari materiali in plastica che hanno causato un denso fumo nero che ha reso ancora più complicate le operazioni.