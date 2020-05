Traffico illecito di rifiuti a Cisterna, la finanza indaga sul riciclaggio in operazioni immobiliari

Un flusso di denaro che partiva dalla società Centro Rottami di Cisterna e finiva in un'altra società riconducibile ai principali indagati per effettuare operazioni immobiliari. L'indagine condotta nei giorni scorsi dalle forze di polizia, e coordinata dalla Procura di Roma, sul traffico illecito di rifiuti tra Roma e Latina, con particolare riferimento all'azienda di Cisterna, ha preso in esame anche i flussi di denaro illecito, la documentazione bancaria della società di Cisterna e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

I dettagli illustrati dal maggiore Francesco Calimero del comando provinciale di Latina della guardai di finanza.