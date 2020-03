Coronavirus, il nuovo appello del prefetto ai cittadini: “Rispettate tutte le direttive” | IL VIDEO

Si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, una conferenza stampa in Prefettura a Latina. Il prefetto Maria Rosa Trio ha voluto incontrare la stampa al termine della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica in videoconferenza con i sindaci della provincia pontina. L’intento era quello di fare il punto sulle nuove misure disposte con il decreto denominato “Io resto a casa” emanato nella serata di ieri, 9 marzo, dal Governo per contrastare l'emergenza Coronavirus.

L’appello, ancora una volta, del prefetto Trio è ai cittadini. “Ci sono delle accortezze molto importanti da tenere presenti. Vorrei fare un appello a tutta la popolazione della provincia affinché vengano rispettate tutte le regole e le direttive indicate per evitare che questo maledetto virus possa proseguire nella sua azione di contagio". Un particolare riferimento ai giovani: “I ragazzi devono trovare altre soluzioni ed imparare a stare a casa. È un momento molto difficile e dobbiamo supportare la sanità pubblica".