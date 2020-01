Vasto incendio a Norma, brucia la collina nella notte | IL VIDEO

Maxi incendio boschivo a Norma, lungo la strada provinciale che porta verso Cori. Le fiamme sono divampate nella serata di lunedì 20 gennaio: complicate per i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento considerata la zona impervia e distante dalla strada. Il vasto rogo, visibile anche dalla pianura pontina, è stato monitorato per tutta la notte; l’intervento per domare le fiamme è ripreso questa mattina con l’ausilio di un mezzo aereo. A fuoco circa 4 ettari di macchia mediterranea.