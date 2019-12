Operazione “Certificato pazzo”: 11 arresti e 70 indagati | IL VIDEO

E’ scattata oggi, martedì 10 dicembre, l’operazione denominata “Certificato pazzo” dei carabinieri del Nas di Latina che ha portato all’arresto di 11 persone, 9 finite in carcere e 2 ai domiciliari. Le ordinanze sono state emesse dal gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario.

Le indagini, avviate nel 2018, sono state condotte dal Nas e coordinate dalla Provura di Latina e hanno permesso di “disarticolare un consolidato sistema di corruzione asservito al rilascio di certificazioni mediche compiacenti” per ottenere diversi benefici non solo circoscritti a pensioni di invalidità ma legati anche al rilascio di porto d’armi e all’elusione delle misure restrittive carcerarie per pregiudicati con passaggio a regimi più blandi.

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico, interruzione di pubblico servizio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, truffa ai danni dello Stato, false attestazione e certificazioni. Sono 70 le persone che risultano indagate.