Lido di Latina: rifiuti accumulati sulla spiaggia dopo le mareggiate | IL VIDEO

Ancora cumuli di rifiuti sulla spiaggia di Latina dopo le mareggiate di questi giorni. Plastica, sporcizia e materiale di ogni tipo sono stati portati a riva dalla forza delle onde e giacciono sull’arenile.

Così appariva il lido di Latina questa mattina, 10 dicembre, a Foce Verde, nei pressi dello stabilimento Tortura, immortalato in questo video e nelle foto da una nostra lettrice durante una passeggiata sulla spiaggia. Il fenomeno, che spesso si verifica con il mare mosso, è stato accentuato in queste ultime settimane a causa della straordinaria ondata di maltempo che per giorni non ha dato tregua neanche alla provincia pontina.